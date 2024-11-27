Фонбет Кубок России. «Зенит» во второй раз обыграл «Ахмат» (2:1) и прошел в 1/2 финала Пути РПЛ

«Зенит» вслед за ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака прошла «Ахмат», выиграв в Грозном со счетом 2:1 после домашней победы 3:0.

В составе гостей отличились Лусиано Гонду и Артур, у хозяев – Максим Самородов.

«Ахмат» продолжит играть в Кубке, но в Пути регионов.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гонду, 15; 0:2 – Артур, 72; 1:2 – Самородов, 90+1.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов