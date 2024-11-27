Фонбет Кубок России. «Урал» победил по пенальти «Химки» с полевым игроком в воротах

«Урал» выбил «Химки» из Пути регионов Фонбет Кубка России.
Команда из Екатеринбурга выиграла серию пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Ворота химчан в серии защищал полузащитник Хетаг Хосонов, поскольку голкипер Игорь Обухов был удален в концовке матча, а замен больше не было.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
Урал (Екатеринбург) – Химки – 1:1 (0:0), по пенальти – 4:3
Голы: 1:0 – Воронов, 77; 1:1 – Магомедов, 83.
Удаление: нет – Обухов, 90+5.
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Источник: «Бомбардир»