Фонбет Кубок России. «Урал» победил по пенальти «Химки» с полевым игроком в воротах

«Урал» выбил «Химки» из Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда из Екатеринбурга выиграла серию пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Ворота химчан в серии защищал полузащитник Хетаг Хосонов, поскольку голкипер Игорь Обухов был удален в концовке матча, а замен больше не было.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

Урал (Екатеринбург) – Химки – 1:1 (0:0), по пенальти – 4:3

Голы: 1:0 – Воронов, 77; 1:1 – Магомедов, 83.

Удаление: нет – Обухов, 90+5.

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