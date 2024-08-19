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  • Расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи: Карпин вызвал 38 игроков

Расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи: Карпин вызвал 38 игроков

19 августа 2024, 14:36
12

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с составом на ближайшие игры.

В расширенную заявку включены 38 футболистов: 5 вратарей, 12 защитников, 17 хавбеков и 4 форварда.

  • Россияне встретятся с Вьетнамом и Таиландом.
  • Игры пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Таиланд
Комментарии (12)
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FCSpartakM
1724068576
Господи. Половина игроков даже в своих клубах не основа. А вызывать игроков по типу бабкина, чья команда льет всем и вся по уйму мячей-это вообще надругательство над здравым смыслом.
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NewLife
1724069096
Возмутительно - нет Умярова и Денисова. Карпов - тренеришка.
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...уефан
1724069101
...ну-у-у, очень много фамилиёв! Список не осилил. Пока до нижних дошёл, забыл кто в списке вверху)...
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BarStep
1724071887
Кухня это! Дзюбы не хватает и Глушакова Дениски :)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1724073838
Карпуша юморист,почему только 38, а не 138?
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Цугундeр
1724074968
Уж полночь близится..А Германа всё есть. Хорошо быть тренером сборной.России. Лет двадцать ещё можно .
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MazaiNN
1724075687
А Юры опять нет??? Жиркова...
Ответить
Сам_себе_сказал
1724076188
Карпину с Ростовом бы разобратся какая сборная, не уровень
Ответить
Админ ресурс
1724086081
А где россияне малком и клаудинья? Им для чего зынид пачпорта выбил. О сборной же наверняка думали
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Марк Аврелий!
1724121214
и всех выпустить на поле одновременно
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