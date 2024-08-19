Расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи: Карпин вызвал 38 игроков

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с составом на ближайшие игры.

В расширенную заявку включены 38 футболистов: 5 вратарей, 12 защитников, 17 хавбеков и 4 форварда.

Россияне встретятся с Вьетнамом и Таиландом.

Игры пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).