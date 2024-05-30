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  • «Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Спартак» – в топ-3

«Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Спартак» – в топ-3

30 мая 2024, 21:47
12

Forbes составил рейтинг самых эффективных спортивных клубов России.

В топ-25 попали 12 футбольных команд. В тройке лидеров «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Клубы оценивались по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены, прибыли / убытку, медиаприсутствию, популярности в соцсетях, экспертной оценке эффективности менеджмента, спортивным результатам.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. «Зенит» (футбол)
  2. «Краснодар» (футбол)
  3. «Спартак» (футбол)
  4. СКА (хоккей)
  5. ЦСКА (футбол)
  6. «Динамо» (футбол)
  7. «Ак Барс» (хоккей)
  8. «Авангард» (хоккей)
  9. «Локомотив» (футбол)
  10. «Ростов» (футбол)
  11. «Металлург» (хоккей)
  12. «Локомотив» (хоккей)
  13. «Крылья Советов» (футбол)
  14. «Динамо Москва» (хоккей)
  15. «Салават Юлаев» (хоккей)
  16. «Зенит» (баскетбол)
  17. «Торпедо» (хоккей)
  18. ЦСКА (баскетбол)
  19. «Локомотив-Кубань» (баскетбол)
  20. «Факел» (футбол)
  21. «Урал» (футбол)
  22. «Рубин» (футбол)
  23. УНИКС (баскетбол)
  24. «Автомобилист» (хоккей)
  25. «Оренбург» (футбол)

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Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Динамо Локомотив Ростов Крылья Советов Рубин Факел Оренбург Урал
Комментарии (12)
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NewLife
1717095983
"популярности в СОЦСЕТЯХ, ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ эффективности менеджмента"))))) Я обалдеваю от этой х.уйни. Для кого эти дебилы это высерают ?
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Пингвины Антарктиды/Толян
1717099606
Эффективный клуб Бразилии
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Сам_себе_сказал
1717104839
не удивительно))
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subbotaspartak
1717130278
А эксперты кто? Вот в чём вопрос...
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Вомбат
1717226385
Только что спортс опубликовал результаты финансового аудита, который прошли весной 2024 все клубы РПЛ по инициативе Матыцина. Так как для большинства посетителей этого портала статья на спортсе слишком длинная, примите к сведению: в финансовом отношении самый эффективный клуб РПЛ - Краснодар, который получил от спонсора 120 млн евро, зарботал на болельщиках еще десяток миллионов, а потратил меньше 120 млн евро. Правда это так, если не считать расходов на трансферы, но все равно Краснодар оказался в небольшом плюсе. Зенит же получил от спонсора 159 млн евро, заработал 20 млн на болельщиках и потратил все 179 млн евро. И это тоже, не считая расходов на трансферы, которые были покрыты за счет продажи Малкома. Спартак же получил от спонсора в
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