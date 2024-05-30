«Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Спартак» – в топ-3

Forbes составил рейтинг самых эффективных спортивных клубов России.

В топ-25 попали 12 футбольных команд. В тройке лидеров «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Клубы оценивались по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены, прибыли / убытку, медиаприсутствию, популярности в соцсетях, экспертной оценке эффективности менеджмента, спортивным результатам.

Полностью рейтинг выглядит так: