«Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Спартак» – в топ-3

Forbes составил рейтинг самых эффективных спортивных клубов России.
В топ-25 попали 12 футбольных команд. В тройке лидеров «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».
Клубы оценивались по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены, прибыли / убытку, медиаприсутствию, популярности в соцсетях, экспертной оценке эффективности менеджмента, спортивным результатам.
Полностью рейтинг выглядит так:
- «Зенит» (футбол)
- «Краснодар» (футбол)
- «Спартак» (футбол)
- СКА (хоккей)
- ЦСКА (футбол)
- «Динамо» (футбол)
- «Ак Барс» (хоккей)
- «Авангард» (хоккей)
- «Локомотив» (футбол)
- «Ростов» (футбол)
- «Металлург» (хоккей)
- «Локомотив» (хоккей)
- «Крылья Советов» (футбол)
- «Динамо Москва» (хоккей)
- «Салават Юлаев» (хоккей)
- «Зенит» (баскетбол)
- «Торпедо» (хоккей)
- ЦСКА (баскетбол)
- «Локомотив-Кубань» (баскетбол)
- «Факел» (футбол)
- «Урал» (футбол)
- «Рубин» (футбол)
- УНИКС (баскетбол)
- «Автомобилист» (хоккей)
- «Оренбург» (футбол)
Источник: Forbes