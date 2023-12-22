Быстров ответил на вопрос, смог бы Семак тренировать в Европе

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что нынешний главный тренер питерцев Сергей Семак умеет работать со звездами.

– Семак смог бы тренировать в Европе?

– Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России – это уже о многом говорит. Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами – с Малкомом, Венделом, Клаудиньо.

Пример с Венделом – игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком – это дорогого стоит. И это работа Семака! Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей.