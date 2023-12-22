Быстров ответил на вопрос, смог бы Семак тренировать в Европе

Очень глупый вопрос.
Любой российский тренер мог бы работать в Европе, ЛЮБОЙ !!!
Почему то под "Европой" подразумевают топ -клубы ( Реал , Бавария , Милан и т.п. ). Европа большая и наши специалисты там уже работали , в Легии , в Витессе , в Мальорке и др. Ну и чем Семак хуже тех же Черчесова , Карпина или Слуцкого ?
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров считает, что нынешний главный тренер питерцев Сергей Семак умеет работать со звездами.
– Семак смог бы тренировать в Европе?
– Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России – это уже о многом говорит. Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами – с Малкомом, Венделом, Клаудиньо.
Пример с Венделом – игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком – это дорогого стоит. И это работа Семака! Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей.
- В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков в 18 матчах.
- Семак руководит командой с конца мая 2018 года.