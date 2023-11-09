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    Названы составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд

    Стали известны предварительные составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд.

    «Локомотив».

    Вратарь: Алексей Поляков.

    Защитники: Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников.

    Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.

    Нападающие: Заза Джанашия, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев.

    Тренерский штаб: Юрий Семин, Сергей Овчинников, Олег Пашинин, Борис Игнатьев.

    ЦСКА.

    Вратари: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов.

    Защитники: Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов.

    Полузащитники: Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвер Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов.

    Нападающие: Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс, Денис Попов.

    Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Василий Иванов.

    • Ретроматч состоится 19 ноября на «РЖД-Арене» и будет приурочена к 21-летней годовщине «золотого» матча между этими командами.
    • «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России-2002.

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    Источник: Официальный сайт ретроматча «Локомотив» - ЦСКА

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    09.11.2023 19:17
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик 1 час назад

      Я бы Жиркова близко к ЦСКА не подпускал.....после возвращения из за бугра, гонялся только за деньгами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан 15 часов назад

      Супер!!! иду. Однозначно - иду. Только билетов еще нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 15 часов назад

      Уже есть! до встречи на РЖД -арене!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 15 часов назад

      Пименов легенда Локо хахаххахаха, если только легенда лавки

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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > Skull_Boy 1 час назад

      Да и Нигматуллин скорее локомотивец чем армеец)

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      Рейтинг: +3282

      фанат джигурды 16 часов назад

      Поляков в воротах- из тех, что были между Боссом и Гилей действительно самый сильный.
      Нет Нижегородова.
      В ЦСКА боюсь даже представить сколько лет Корнаухову и Минько. Минько уже тогда с одной почкой играл.

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      Рейтинг: +7323

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 15 часов назад

      Евсеева можешь представить бодро гоняющегося за напами? Я нет !! разве что угрозами будет действовать )) А у ЦСКА березуцкие и Игнашевичем в супер форме. Увидеть играющего Сычева и ЮПС на родной арене - бесценно...

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      Рейтинг: +3282

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Джанашия пару лет назад на каком-то ретроматче спокойно сделал кульбит после гола.

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