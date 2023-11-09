Названы составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд

Стали известны предварительные составы «Локомотива» и ЦСКА на матч легенд.
Вратарь: Алексей Поляков.
Защитники: Сергей Гуренко, Вадим Евсеев, Родолфо, Дмитрий Сенников.
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, Мануэл Фернандеш, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Юрий Дроздов.
Нападающие: Заза Джанашия, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев.
Тренерский штаб: Юрий Семин, Сергей Овчинников, Олег Пашинин, Борис Игнатьев.
ЦСКА.
Вратари: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов.
Защитники: Евгений Варламов, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Валерий Минько, Алан Кусов.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Марк Гонсалес, Ролан Гусев, Элвер Рахимич, Милош Красич, Артур Тлисов.
Нападающие: Дмитрий Кириченко, Юрис Лайзанс, Денис Попов.
Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Василий Иванов.
- Ретроматч состоится 19 ноября на «РЖД-Арене» и будет приурочена к 21-летней годовщине «золотого» матча между этими командами.
- «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России-2002.