Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    ЭСК: гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно

    Один из голов в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0) был засчитан ошибочно. Таков вердикт ЭСК РФС.

    «Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде №9 Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» №30 Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

    По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака», – написал ЭСК.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Пименов, регулярно путешествующий по России, назвал самый популярный клуб в стране
    Газзаев – об Угальде: «Такие игроки востребованы в ведущих клубах мира»
    Зобнин назвал своего футбольного отца 2
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1734179168
    Гол отменить, победу аннулировать, 3 очка присудить Пари НН и снять Спартак с чемпионата - предвосхищаю комменты "блеклоголубых активистов" !!! )))... И от этого еще больше становится стыдно за прф Зенит !!!
    Ответить
    Мордаванин
    1734180208
    игрушки в спрведливость чисто московские штучки
    Ответить
    7:1
    1734180440
    были кукуяновцы - стади кукуляковцы. ничего необычного, в этом весь спортаг. ПОЗОР РЫЛАМ!
    Ответить
    Интерес
    1734180619
    Легко признавать ошибки,которые на результат не повлияли.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 