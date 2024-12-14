ЭСК: гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно

Один из голов в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Пари НН» (3:0) был засчитан ошибочно. Таков вердикт ЭСК РФС.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде №9 Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» №30 Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака», – написал ЭСК.

В поле судил калужанин Евгений Кукуляк.

У «Спартака» в РПЛ 6 побед подряд.

Ближайший соперник – «Оренбург» (2-3 марта).

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