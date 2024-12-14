«Клубу кабзда»: инсайдер дал прогноз на будущее «Крыльев Советов»

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого предположил, чем завершится скандал вокруг «Крыльев Советов».

«Крыльям» кабзда, если честно. Расследование доведут до того, что найдут что-то нечистое.

Либо кого-то одного накажут, либо весь клуб потопят в ФНЛ», – сказал Панков.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

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