Орлов: «Семак намного умнее Лички»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил Сергея Семака и Марцела Личку как тренеров.

«В прошлом году у «Динамо» была команда, а сейчас у них «лоскутное одеяло». И это лоскуты – разных цветов. Каждый играет, кто как может, единой команды нет. И в этом виноват тренер. Марцел Личка должен показать, как надо играть. И я до сих пор не понимаю, за что его в прошлом году признали лучшим тренером сезона, и всегда критиковал это решение – он ведь ничего не выиграл!

Так за что? За то, что он не смог сыграть вничью в последнем матче сезона? Я все же кандидат педагогических наук, защищал кандидатскую на кафедре футбола, и, помимо прочих вещей, утверждал в ней, что педагогические навыки – ключевая составная успеха тренера. Вот эта коммуникация с игроками, умение находить к ним ключик, к каждому характеру...

Но когда Личка однажды публично на пресс-конференции спросил, а видел ли кто-то на поле команду «Динамо», он же сразу этим оскорбил игроков. Но ведь он – вместе с ними, они – одна семья. Семак намного умнее Лички, он никогда плохо про игроков не говорит, и Моуриньо не говорит, и Пеп Гвардиола... Так что это просчет Марцела Лички, он должен понимать, что важно это единение с игроками. Тем более, в «Динамо» много иностранцев, а они очень обидчивые ребята», – сказал Орлов.

Личка в «Динамо» 1,5 года.

Команда идет в РПЛ 4-й.

«Динамо» без трофеев с 1995 года.

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