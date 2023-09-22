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    • Видаль назвал худший матч в истории ЛЧ – он был сыгран на этой неделе

    Видаль назвал худший матч в истории ЛЧ – он был сыгран на этой неделе

    Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль возмущен уровнем футбола в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом» (0:0).

    «Худшая игра в истории турнира. Это безумие. Эти придурки из «Милана» и «Ньюкасла» причинили мне боль.

    Не понимаю: «Ньюкасл» занимает четвертое место в АПЛ, но ничего не может сделать. Отвратительно. Я чертовски зол», – сказал чилиец.

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    Источник: Geordie Boot Toys

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    Сегодня, 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5113

      Бомбардиръ 1 минуту назад

      Что за его переживания? Ставил крупную сумму на тот матч и проиграл?

      0
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      Рейтинг: +29

      Царь Бомжей 37 минут назад

      Жёсткий тип, не умный конечно, но жёсткий. Так нельзя о коллегах говорить

      0
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