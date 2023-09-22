Видаль назвал худший матч в истории ЛЧ – он был сыгран на этой неделе

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль возмущен уровнем футбола в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом» (0:0).

«Худшая игра в истории турнира. Это безумие. Эти придурки из «Милана» и «Ньюкасла» причинили мне боль.

Не понимаю: «Ньюкасл» занимает четвертое место в АПЛ, но ничего не может сделать. Отвратительно. Я чертовски зол», – сказал чилиец.