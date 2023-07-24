Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пять топ-клубов интересуются Мбаппе

24 июля 2023, 15:26
3

Пять европейских клубов хотят подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Sky Sports, 24-летним французом интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.

  • Парижане не взяли игрока на сборы в Японию и выставили на трансфер.
  • Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
  • «ПСЖ» купил игрока в 2017 году у «Монако» за 180 миллионов евро.

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: SkySports
Франция. Лига 1 Испания. Примера Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Интер Барселона ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1690202199
Нет... Мбаппе будет высасывать арабские бабки
Ответить
Skull_Boy
1690202824
Ха, Шпоры, Интер и Барса клубы у которых денег нет даже на подпись игрока в ценной 20 млн
Ответить
anatolich72
1690203969
Ок
Ответить
Главные новости
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
1
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
5
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
6
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
5
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Все новости
Все новости
В Госдуме прокомментировали попадание Сафонова в топ-10 лучших вратарей года по версии France Football
16:48
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
7
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
5
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
6 сентября
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
6 сентября
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
6 сентября
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
6 сентября
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
6 сентября
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
6 сентября
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
6 сентября
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
6 сентября
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+