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    Пять топ-клубов интересуются Мбаппе

    Пять европейских клубов хотят подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации Sky Sports, 24-летним французом интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».

    Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.

    • Парижане не взяли игрока на сборы в Японию и выставили на трансфер.
    • Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
    • «ПСЖ» купил игрока в 2017 году у «Монако» за 180 миллионов евро.

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    Источник: SkySports

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3896

      anatolich72 2 часа назад

      Ок

      0
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      Рейтинг: +14764

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ха, Шпоры, Интер и Барса клубы у которых денег нет даже на подпись игрока в ценной 20 млн

      0
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      Рейтинг: +11590

      "supermax" 2 часа назад

      Нет... Мбаппе будет высасывать арабские бабки

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