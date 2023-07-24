Пять топ-клубов интересуются Мбаппе

Пять европейских клубов хотят подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Sky Sports, 24-летним французом интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.