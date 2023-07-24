Пять топ-клубов интересуются Мбаппе

Пять европейских клубов хотят подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации Sky Sports, 24-летним французом интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.
- Парижане не взяли игрока на сборы в Японию и выставили на трансфер.
- Клуб уверен, что Мбаппе договорился с «Реалом» о бесплатном переходе через год.
- «ПСЖ» купил игрока в 2017 году у «Монако» за 180 миллионов евро.
Источник: SkySports