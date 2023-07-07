Марио Фернандес переходит в «Зенит», сага Мбаппе продолжается, новые трансферы «Реала» и «ПСЖ» и другие новости

Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти – клуб поставил ему ультиматум и определился с ценой на игрока. Ожидаются 200-миллионные предложения от «Реала» и «Ливерпуля»

Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит». Срок контракта и зарплата уже известны. Петербуржцы выкупят его за 360 тысяч, заплатив еще 400 тысяч агенту. В 2020 году защитник говорил, что в России будет выступать только за ЦСКА

Клаудиньо ответил, останется ли он в «Зените». У него появилась перспектива стать одноклубником Криштиану Роналду

«ПСЖ» объявил о подписании Шкриньяра и Асенсио

Вендел нашел новый клуб: осталось договориться с «Зенитом»

«Бешикташ» сделал улучшенное предложение Кузяеву

«Реал» объявил о переходе «турецкого Месси»: он отказал «Барселоне»

Аспиликуэта ушел из «Челси» после 11 лет в клубе и подписал контракт с «Атлетико»

Опубликованы расписание матчей РПЛ с 1-го по 7-й тур и календарь группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

«Спартак» отказался от трансфера Зиеша по двум причинам

Украина пожаловалась в УЕФА из-за приглашения Карасева на сбор европейских судей