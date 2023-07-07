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    • Марио Фернандес переходит в «Зенит», сага Мбаппе продолжается, новые трансферы «Реала» и «ПСЖ» и другие новости

    Марио Фернандес переходит в «Зенит», сага Мбаппе продолжается, новые трансферы «Реала» и «ПСЖ» и другие новости

    Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти – клуб поставил ему ультиматум и определился с ценой на игрока. Ожидаются 200-миллионные предложения от «Реала» и «Ливерпуля»

    Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит». Срок контракта и зарплата уже известны. Петербуржцы выкупят его за 360 тысяч, заплатив еще 400 тысяч агенту. В 2020 году защитник говорил, что в России будет выступать только за ЦСКА

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    Источник: «Бомбардир»

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