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  • Марио Фернандес переходит в «Зенит», сага Мбаппе продолжается, новые трансферы «Реала» и «ПСЖ» и другие новости

Марио Фернандес переходит в «Зенит», сага Мбаппе продолжается, новые трансферы «Реала» и «ПСЖ» и другие новости

7 июля 2023, 10:00

Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти – клуб поставил ему ультиматум и определился с ценой на игрока. Ожидаются 200-миллионные предложения от «Реала» и «Ливерпуля»

Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит». Срок контракта и зарплата уже известны. Петербуржцы выкупят его за 360 тысяч, заплатив еще 400 тысяч агенту. В 2020 году защитник говорил, что в России будет выступать только за ЦСКА

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Источник: «Бомбардир»
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