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    ⚡️ Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит»

    Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к трансферу в «Зенит».

    По информации журналиста Алешандре Прецеля (аудитория в твиттере – более 167 тысяч подписчиков), 32-летний футболист дал согласие на переход в петербургский клуб.

    Сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении натурализованного бразильца, но «Интернасьонал» требовал компенсацию в размере 350 тысяч евро за досрочное прекращение аренды.

    • В московском клубе Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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    Источник: твиттер журналиста Алешандре Прецеля

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +33

      OtVinta 1 час назад

      Думаю Фернандес из уважения к ЦСКА не перейдет ни в Зенит , ни в Спартак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2834

      волчарик 1 час назад

      Если не утка,то не понимаю на...зачем?На позицию пз есть Караваев Сутормин Адамов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5055

      fakeid 1 час назад

      «Зенит» предложил ЦСКА 20 миллионов за Фернандеса

      https://bombardir.ru/news/576535

      а потом — "«Зенит» не будет покупать Марио Фернандеса из-за высокой цены и возраста бразильца" (29 лет на тот момент)

      https://bombardir.ru/news/579373

      ага, а щас типа купим.

      пс: админы бомбардира, сделайте уже, наконец, кликабельными внутренние ссылки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30041

      JTherry 1 час назад

      многоходовочка от бом.жей, чтобы клинер упал в обморок от такого трансфера...))) и это на фоне заключения мирного соглашения между болелами в матче на Суперкубок... а в газпрёме - всё как обычно, "мечты сбываются"...)

      4
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      Рейтинг: +5055

      fakeid 1 час назад

      эээ! вы чего? можно не надо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5055

      fakeid > fakeid 1 час назад

      https://bombardir.ru/news/630870

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1816

      Болотоход 1 час назад

      КЛИНАР - ржу не могу!!

      2
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      Рейтинг: +30041

      JTherry > Болотоход 1 час назад

      Фернандес: "В России ни в какой другой команде играть не буду...для меня это просто невозможно перейти в другой российский клуб...мой дом - конюшня..!" - шютка дня..!!!)))

      3
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      Рейтинг: +68304

      portero 2 часа назад

      Охренеть.... в Зените ставят рекорд по заключению контрактов и получению рекордных откатов!!!!!

      1
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      Рейтинг: +888

      Solist345345 2 часа назад

      Зачем Марио Зениту?! Или демонстрация показательного превосходства и исключительности Зенита и Газпрома?! Мы можем все, почему вы нас не любите? Не это ли отвращение?!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68304

      portero > Solist345345 2 часа назад

      Может всё проще, больше сделок, больше осядет денег в нужных карманах, а тут проверенный человек....

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