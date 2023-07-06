⚡️ Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к трансферу в «Зенит».

По информации журналиста Алешандре Прецеля (аудитория в твиттере – более 167 тысяч подписчиков), 32-летний футболист дал согласие на переход в петербургский клуб.

Сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении натурализованного бразильца, но «Интернасьонал» требовал компенсацию в размере 350 тысяч евро за досрочное прекращение аренды.