⚡️ Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к трансферу в «Зенит».
По информации журналиста Алешандре Прецеля (аудитория в твиттере – более 167 тысяч подписчиков), 32-летний футболист дал согласие на переход в петербургский клуб.
Сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении натурализованного бразильца, но «Интернасьонал» требовал компенсацию в размере 350 тысяч евро за досрочное прекращение аренды.
- В московском клубе Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.
Источник: твиттер журналиста Алешандре Прецеля