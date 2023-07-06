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⚡️ Марио Фернандес согласился перейти в «Зенит»

6 июля 2023, 11:29
13

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к трансферу в «Зенит».

По информации журналиста Алешандре Прецеля (аудитория в твиттере – более 167 тысяч подписчиков), 32-летний футболист дал согласие на переход в петербургский клуб.

Сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении натурализованного бразильца, но «Интернасьонал» требовал компенсацию в размере 350 тысяч евро за досрочное прекращение аренды.

  • В московском клубе Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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Источник: твиттер журналиста Алешандре Прецеля
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Зенит Интернасьонал Фернандес Марио
Комментарии (13)
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Solist345345
1688633415
Зачем Марио Зениту?! Или демонстрация показательного превосходства и исключительности Зенита и Газпрома?! Мы можем все, почему вы нас не любите? Не это ли отвращение?!
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portero
1688633519
Охренеть.... в Зените ставят рекорд по заключению контрактов и получению рекордных откатов!!!!!
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JTherry
1688634378
многоходовочка от бом.жей, чтобы клинер упал в обморок от такого трансфера...))) и это на фоне заключения мирного соглашения между болелами в матче на Суперкубок... а в газпрёме - всё как обычно, "мечты сбываются"...)
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волчарик
1688636589
Если не утка,то не понимаю на...зачем?На позицию пз есть Караваев Сутормин Адамов.
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OtVinta
1688636916
Думаю Фернандес из уважения к ЦСКА не перейдет ни в Зенит , ни в Спартак.
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eugen-han
1688644198
Если это так, то вообще непонятный трансфер. Конечно больше верится в то, что сам Фернандес и его агент хотят в зенит, но хочет ли зенит подписывать условного ,, Кудряшова" во всех смыслах?
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subbotaspartak
1688646443
Видать так и не прописался, бездомный...
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Baggio1986
1688646892
Вертел он свой бывший клуб на одном месте
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Вомбат
1688906678
Для Зенита приход Фернандеса был бы крайне вреден. Играть он по сути дела уже не может (ведь не просто так он получил в Бразилии кличку Инвалид), а его минимальное требование по зарплате уже озвучил его агент, сказав, что если Фернандес не найдет место с зарплатой от 2 млн евро в год, то закончит карьеру. Значит, правый защитник с контрактом в 2 млн евро будет сидеть в глухом запасе, а Караваев и Адамов должны конкурироват друг с другом при зарплате, соответственно 650 и 420 тыс евро. Как это испортит атмосферу в клубе, нетрудно догадаться. И все это ради чего? Ради того, чтобы насолить ЦСКА?
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