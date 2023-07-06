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    Вендел нашел новый клуб: осталось договориться с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Вендел согласовал переход в «Галатасарай», сообщает Fotospor.

    Турецкому клубу и бразильскому хавбеку осталось договориться с «Зенитом».

    Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур в ближайшее время полетит в Россию на встречу с боссами «Зенита».

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Fotospor

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3606

      FRZZ 2 часа назад

      В Галатасарае таких Венделей до фига. И больше 10-12 лимонов за него никто не даст.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30047

      JTherry 2 часа назад

      Галатасарай предложит газпрёму лимонов 10 за Вендела, не больше, за 20 точно не купит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 2 часа назад

      ещё одна утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6481

      Давид59 2 часа назад

      Даа, плохи дела у Вендела. Похоже, самому придётся себя выкупать. Галатасарай 20 лимонов платить не станет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5066

      fakeid 4 часа назад

      вендел сейчас стоит 24. грёбаный сарай никогда не покупал игрока дороже 15 лямов. интересно, как будут договариваться. если 15 лямов + 50% на игрока - то ок.

      4
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      Рейтинг: +14545

      R_a_i_n > fakeid 4 часа назад

      А ты все барыши подсчитываешь)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5066

      fakeid > R_a_i_n 4 часа назад

      у нас, слава богу, не лукойловское руководство, от которого одни убытки. наши умеют вести переговоры в свою пользу, что и было доказано на протяжении последних лет

      2
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      ...
      Рейтинг: +23192

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 3 часа назад

      Он умеет только считать сколько игроков ушли из Спартака ( причины не важны ) Если из Зенита - то избавились, ну или наварились, если из Спартака - "это другое" !)))

      3
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      Рейтинг: +15402

      Алексей З > fakeid 3 часа назад

      Как ведут ВАШИ ты узнаёшь из ВАШИХ же СМИ , так что особо не распрягайся, доверия вам нет.
      Если чел не хочет играть , что с ним сделаешь ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +713

      FCSpartakM > fakeid 2 часа назад

      Последних лет в лице Азмуна, Ракицкого, вороха аргентинцев ? Зенит на трансферах самый убыточный клуб рпл за последние 10 -15 лет. Банально открой трансфермаркет и возьми калькулятор

      2
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      Рейтинг: +713

      FCSpartakM > fakeid 2 часа назад

      Куплено продано
      13,54 млн € 0
      10,00 млн € 2,84 млн €
      49,40 млн € 8,90 млн €
      32,50 млн € 7,77 млн €
      68,70 млн € 19,45 млн €
      37,00 млн € 41,00 млн €
      Это за последние 6 лет. И то взяль шесть лет период тупо, чтобы сделать акцент на то, что последняя удачная сделка была на 40 мультов за паредеса, которого и купили больше 20 мультов.
      Но вы дальше будете своей бестолковой башкой рассказывать о каких-то достижениях бумжей на трансферном рынке в виде продаж игроков.

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      Рейтинг: +14657

      Skull_Boy 4 часа назад

      10 млн потолок

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