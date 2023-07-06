Вендел нашел новый клуб: осталось договориться с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел согласовал переход в «Галатасарай», сообщает Fotospor.

Турецкому клубу и бразильскому хавбеку осталось договориться с «Зенитом».

Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур в ближайшее время полетит в Россию на встречу с боссами «Зенита».