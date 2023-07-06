Вендел нашел новый клуб: осталось договориться с «Зенитом»

В Галатасарае таких Венделей до фига. И больше 10-12 лимонов за него никто не даст.
Полузащитник «Зенита» Вендел согласовал переход в «Галатасарай», сообщает Fotospor.
Турецкому клубу и бразильскому хавбеку осталось договориться с «Зенитом».
Вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур в ближайшее время полетит в Россию на встречу с боссами «Зенита».
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
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