Клуб Роналду интересуется игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации журналиста Globo Жуниора Венези, бразильцем интересуются «Аль-Иттхад» и «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.
Также интерес к Клаудиньо сохраняет «Фламенго».
- «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
- Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
- Сообщалось, что «Фламенго» убедил Клаудиньо вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.
Источник: твиттер Жуниора Венези