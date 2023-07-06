Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клуб Роналду интересуется игроком «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    По информации журналиста Globo Жуниора Венези, бразильцем интересуются «Аль-Иттхад» и «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.

    Также интерес к Клаудиньо сохраняет «Фламенго».

    • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • Сообщалось, что «Фламенго» убедил Клаудиньо вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.

    Новости по теме
    Клаудиньо ответил, останется ли он в «Зените» 2
    «Зенит» хочет получить за Клаудиньо 19-летнего игрока «Фламенго» с доплатой 2
    «Зенит» готов отпустить Клаудиньо за 30 миллионов («СЭ») 12
    Источник: твиттер Жуниора Венези

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 