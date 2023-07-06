Клуб Роналду интересуется игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Globo Жуниора Венези, бразильцем интересуются «Аль-Иттхад» и «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.

Также интерес к Клаудиньо сохраняет «Фламенго».