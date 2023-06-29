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    Стало известно, чем «Фламенго» завлекает Клаудиньо

    «Фламенго» активизировал переговоры о трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    В бразильском клубе считают, что смогут заплатить требуемую сумму, однако пока нет согласия самого игрока.

    По информации Globo Esporte, «Фламенго» завлекает хавбека перспективой выступать за сборную Бразилии. Его заверили, что играя на родине, шансов на вызов в национальную команду станет значительно больше.

    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 15 млн евро.
    • Бразилец забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 24 матчах РПЛ.
    • Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Globo Esporte

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