Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля: контракт с «Зенитом» – «2+1» («РБ Спорт»)

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес переходит в «Зенит».

По информации «РБ Спорт», бразилец прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с новым клубом 10 июля. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Участие Марио в Суперкубке России, где «Зенит» встретится с ЦСКА 15 июля, будет зависеть от его физического состояния.

Сообщалось, что зарплата Марио в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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