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    • Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля: контракт с «Зенитом» – «2+1» («РБ Спорт»)

    Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля: контракт с «Зенитом» – «2+1» («РБ Спорт»)

    Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес переходит в «Зенит».

    По информации «РБ Спорт», бразилец прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с новым клубом 10 июля. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

    Участие Марио в Суперкубке России, где «Зенит» встретится с ЦСКА 15 июля, будет зависеть от его физического состояния.

    • Сообщалось, что зарплата Марио в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14657

      Skull_Boy 4 часа назад

      Почему всегда во всех грязных новостях о продажности маячит именно Зенит и как отчитался Миллер Газпром ежегодно тратит 2 млрд рублей на развитие футбола в Питере и вопрос только где воспитанники

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