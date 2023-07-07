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  • Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

7 июля 2023, 00:48
48

В середине июня мы расписали последние новости в жизни Марио Фернандеса в этом материале:

Что с Марио Фернандесом? Говорят, он может вернуться в ЦСКА, но есть проблема в Бразилии

Тогда все шло к тому, что Фернандес вернется к ЦСКА, но клубу было важно решить проблему с компенсацией «Интернасьоналу». В итоге ЦСКА решение этой ситуации не нашел. И в дело подключился «Зенит» – сейчас Марио близок именно к переезду в Санкт-Петербург.

Какая еще компенсация «Интернасьоналу»?

Об этом мы тоже писали в нашем материале. В апреле, когда бразильский «Интер» прощался c Фернандесом, он выпустил такой пост на сайте: «Марио немедленно покинет клуб, и «Интер» получит надлежащую компенсацию – по соглашению сторон».

Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснял эту ситуацию так: «Интернасьонал» считает, что сделал для Фернандеса много, и отказывается просто так расставаться с игроком, даже если следующим клубом Фернандеса будет ЦСКА».

«РБ Спорт» оценивал эту компенсацию в 365 тысяч евро.

А что говорят о трансфере Марио в «Зенит»? Это точно?

Первоисточником информации о переходе Фернандеса в «Зенит» был аргентинский журналист Алешанде Пратсель. Он в ночь на 6 июля написал, что «Зенит» достиг договоренности по этому переходу.

Дальше историю подхватили российские медиа. 6 июня в 11:57 пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале репостнул свою же запись о Марио:

«Несмотря на заявление агента Марио мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако, раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Еще раз повторим – на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и его желания вернуться Марио в ЦСКА».

Этот пост Брейдо подписал: «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение».

А теперь – инсайды:

• Иван Карпов сообщил, что Фернандес уже давно вел переговоры с «Зенитом». Пока ЦСКА предлагал 1,5 евро в год, клуб из Санкт-Петербурга – 2,5 млн. К тому же «Зенит» согласился заплатить компенсацию «Интернасьоналу». Марио подпишет контракт с «Зенитом» на 2 года.

• Еще неделю назад агенты Фернандеса стали предлагать его в московские клубы и в «Зенит».

• Информация от бразильского журналиста Фабио Алейшо, которая расскажет, почему «Зенит» заплатит компенсацию именно «Интеру» и получит Фернандеса в обход сделки с ЦСКА. По данным Алейшо, ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом, когда тот перешел в «Интернасьонал».

В интервью с Metaratings он еще раз подтвердил эту информацию: «У него нет контракта с ЦСКА. Марио никогда его не приостанавливал. Он разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в «Интернасьонал», поэтому с ЦСКА и просили компенсацию за возвращение игрока и по этой причине трансфер в «Зенит» стал возможен».

• Вот еще информация от Алейшо: Фернандес дебютирует за «Зенит» не в матче за Суперкубок против ЦСКА, даже если подпишет контракт на этой неделе. Но есть и другая информация: что Фернандес сможет сыграть против ЦСКА при определенных обстоятельствах.

Фото: FC CSKA, Dmitry Golubovich/Global Look Press, телеграм-канал ЦСКА

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (48)
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Сам_себе_сказал
1688640902
Ни вижу ни чего плохого в переходе Фернандеса, но не очень понимаю зачем он нужен Зениту?
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acor94
1688640929
Зачем нам 4 правый защитник? Тогда надо продавать Сутормина в ЦСКА миллиона за 4 и Адамова в аренду в Сочи.
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paracetamol
1688647924
Игрок, конечно, хороший, но старый и побитый!
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Красногвардейчик
1688657478
Да по большому счёту он в ЦСКА сейчас и не нужен, он в Бразилии на лавке просидел, и 33 года.....дело в самом предательстве и коварстве, и все его байки про усталость, сказки
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rash1959
1688659216
Бразил конявым по губам провел, типа верность клубу до гроба, но верен тому кто больше бабла высыпает. Бразил в больше деньги любят, а не футбол.
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portero
1688666690
Своих на банку, бразилы одни играть будут. Печалька однако....
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BAIv
1688678873
не понял в чём предательство? в том что бандитский базар не соблюдает, ну так бандюганы его первыми нарушают. есть контракт, остальное всё базар гнилой!
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jabba-the-hat
1688688599
А по-моему пара несчастных лямов вполне адекватная цена за одновременную нервную дефекацию такого количества лошадей!))))))) И пусть дальше хоть всё два года на лавке сидит, моральное удовлетворение бесценно! Осталось ещё Акинфеева совратить)))))) У Спартака-то легенд давно уже нет, Африка да школота одна...
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Oldtrafford83
1688706179
Нечего в этом нет, кони пусть не включают зинченку, он же не в Спартак перешёл, а просто в Зенит, который даже не принципиальный соперник коней.
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Игривый
1688741235
Зенит Чемпион!!!
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