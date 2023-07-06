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    • Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

    Все о трансфере Фернандеса в «Зенит»: почему вообще «Зенит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

    В середине июня мы расписали последние новости в жизни Марио Фернандеса в этом материале:

    Что с Марио Фернандесом? Говорят, он может вернуться в ЦСКА, но есть проблема в Бразилии

    Тогда все шло к тому, что Фернандес вернется к ЦСКА, но клубу было важно решить проблему с компенсацией «Интернасьоналу». В итоге ЦСКА решение этой ситуации не нашел. И в дело подключился «Зенит» – сейчас Марио близок именно к переезду в Санкт-Петербург.

    Какая еще компенсация «Интернасьоналу»?

    Об этом мы тоже писали в нашем материале. В апреле, когда бразильский «Интер» прощался c Фернандесом, он выпустил такой пост на сайте: «Марио немедленно покинет клуб, и «Интер» получит надлежащую компенсацию – по соглашению сторон».

    Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснял эту ситуацию так: «Интернасьонал» считает, что сделал для Фернандеса много, и отказывается просто так расставаться с игроком, даже если следующим клубом Фернандеса будет ЦСКА».

    «РБ Спорт» оценивал эту компенсацию в 365 тысяч евро.

    А что говорят о трансфере Марио в «Зенит»? Это точно?

    Первоисточником информации о переходе Фернандеса в «Зенит» был аргентинский журналист Алешанде Пратсель. Он в ночь на 6 июля написал, что «Зенит» достиг договоренности по этому переходу.

    Дальше историю подхватили российские медиа. 6 июня в 11:57 пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале репостнул свою же запись о Марио:

    «Несмотря на заявление агента Марио мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако, раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

    Еще раз повторим – на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и его желания вернуться Марио в ЦСКА».

    Этот пост Брейдо подписал: «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение».

    А теперь – инсайды:

    • Иван Карпов сообщил, что Фернандес уже давно вел переговоры с «Зенитом». Пока ЦСКА предлагал 1,5 евро в год, клуб из Санкт-Петербурга – 2,5 млн. К тому же «Зенит» согласился заплатить компенсацию «Интернасьоналу». Марио подпишет контракт с «Зенитом» на 2 года.

    • Еще неделю назад агенты Фернандеса стали предлагать его в московские клубы и в «Зенит».

    • Информация от бразильского журналиста Фабио Алейшо, которая расскажет, почему «Зенит» заплатит компенсацию именно «Интеру» и получит Фернандеса в обход сделки с ЦСКА. По данным Алейшо, ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом, когда тот перешел в «Интернасьонал».

    В интервью с Metaratings он еще раз подтвердил эту информацию: «У него нет контракта с ЦСКА. Марио никогда его не приостанавливал. Он разорвал контракт с ЦСКА перед переходом в «Интернасьонал», поэтому с ЦСКА и просили компенсацию за возвращение игрока и по этой причине трансфер в «Зенит» стал возможен».

    • Вот еще информация от Алейшо: Фернандес дебютирует за «Зенит» не в матче за Суперкубок против ЦСКА, даже если подпишет контракт на этой неделе. Но есть и другая информация: что Фернандес сможет сыграть против ЦСКА при определенных обстоятельствах.

    Фото: FC CSKA, Dmitry Golubovich/Global Look Press, телеграм-канал ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +6418

      rash1959 9 минут назад

      Бразил конявым по губам провел, типа верность клубу до гроба, но верен тому кто больше бабла высыпает. Бразил в больше деньги любят, а не футбол.

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      Рейтинг: +12306

      BRO_football 26 минут назад

      Это что за херня вообще? Это как так? Фернандес игрок ЦСКА. Значит Зенит должен платить бабло ЦСКА, а не Интеру. А Интер что предлагает? Выкупать, значит, своего же игрока? А не охренели ли они там?
      Если разрыв контракта был, тот непонятно, почему об этом раньше не сказали? Мы бы тогда и не ждали Фернандеса и не надо кормить нас обещаниями.
      Надо в УЕФА жаловаться. Пусть разъясняют свои идиотские правила о приостановке контактов.

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      Рейтинг: +20841

      Cleaner > BRO_football 10 минут назад

      Ваш комментарий - наивность в чистейшем виде.

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      Рейтинг: +2481

      Красногвардейчик 38 минут назад

      Да по большому счёту он в ЦСКА сейчас и не нужен, он в Бразилии на лавке просидел, и 33 года.....дело в самом предательстве и коварстве, и все его байки про усталость, сказки

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      Рейтинг: +20841

      Cleaner 1 час назад

      Марио в плохой форме. Был бы в хорошей, Интернасьонал оставил бы его себе. Пусть идет в Зенит, это улучшит шансы ЦСКА на новый сезон.

      Предаст ли он в случае перехода в Зенит команду ЦСКА? Полагаю, что ДА...(

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      Рейтинг: +147

      Айболид 1 час назад

      Пахмелий опять "на стакане" .

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      Рейтинг: +1328

      mama1991 1 час назад

      Зачем по таким пустякам срач разводить? Рпл бессмысленна. Говновариво... Противно, фу , зачем обсуждать эту мартышку? Себя не уважать. Цска просто должен промолчать на офф уровне.

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      Рейтинг: +20841

      Cleaner > mama1991 2 минуты назад

      Что то бессвязное Вы набормотали...(

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      Рейтинг: +18556

      paracetamol 3 часа назад

      Игрок, конечно, хороший, но старый и побитый!

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      Рейтинг: +3606

      FRZZ 3 часа назад

      Слушайте, Марио Фернандесу 35 лет и непонятно в какой спортивной форме сейчас. Стоит ли драться из-за него?

      3
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      Рейтинг: +842

      Илья Егоров > FRZZ 3 часа назад

      Ему 32, будет 33 в сентябре

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      Ответить
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      Рейтинг: +47

      valsbaston > Илья Егоров 3 часа назад

      Да нееее...Все равно староват для футбола.)

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      Рейтинг: +30047

      JTherry > Илья Егоров 1 час назад

      а выглядит, будто ему все 45 с половиной..!)

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      Рейтинг: +20841

      Cleaner > FRZZ 1 час назад

      Для Интернасьонала Марио в плохой форме. То есть он там самое слабое звено. Потому и продают. Для России, может быть, самое оно! Но и это не факт.

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      Рейтинг: +2244

      spam2009 4 часа назад

      вот скажи мне американец, в чем сила - в правде?, вот и брат говорит что в правде. А я считаю что сила в деньгах- у кого деньги, тот и сильнее

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > spam2009 3 часа назад

      А сильнее всех тот у кого и деньги и правда. )))

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      Рейтинг: +4524

      Snek 4 часа назад

      Алейшо пишет, что контракт не приостанавливали, но ведь Марио ушёл в Интернасьональ спустя 10 месяцев, после ухода из ЦСКА, а что было 10 месяцев с их контрактом? Опять же он говорит, что контракт разорвали, но ведь Марио официально был передан в аренду и ведь даже Трансфермаркт это подтверждает. Более того на сайте ФИФА значится, что права на футболиста принадлежат ЦСКА.
      В общем крайне мутная история.

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