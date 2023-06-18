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  • Что с Марио Фернандесом? Говорят, он может вернуться в ЦСКА, но есть проблема в Бразилии

Что с Марио Фернандесом? Говорят, он может вернуться в ЦСКА, но есть проблема в Бразилии

18 июня 2023, 23:55
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В мае-2022 Марио Фернандес приостановил карьеру. Тогда он объяснял свое решение так: «В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын».

В декабре того же года Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом» до конца 2023-го. Тогда ЦСКА говорил, что у Фернандеса есть мысли вернуться после годничной аренды. Спустя четыре месяца Фернандес по собственной инициативе расторг контракт с «Интернасьоналом».

Почему Фернандес расторг контракт с бразильским клубом и в каком статусе он сейчас

Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» 20 апреля. Причину «Интернасьонал» указал такую: «Потребовал расторжение контракта по личным причинам».

За несколько месяцев Фернандес во всех турнирах за «Интернасьонал» провел всего пять матчей: 308 минут на поле (лишь один раз сыграл полную встречу) и не отметился голевыми действиями. Главный тренер «Интернасьонала» Мано Менезес рассказывал о Фернандесе следующее:«Он делал все возможное, выступая за нас. Марио покидает «Интернасьонал» очень корректно, прозрачно и чисто. Мы должны понимать, как это произошло. Возможно, прогресс Игора [конкурент по позиции – Игор Гомес] подтолкнул его к тому решению, которое он принял. Иногда приезжаешь в команду со стремлением быть первым, но ты уже не первый и даже не второй. В таком случае необходимо все взвесить.

Любой, кто долго играет за пределами Бразилии, тяжело адаптируется, когда возвращается. У Марио тоже был стресс. Это вопросы ценностей, образования, местной культуры, которая многих пугает. Здесь много необычного».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, отвечая на вопрос о Фернандесе в конце апреля, говорил: «Удивительно, но он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране. Переводчик, который хорошо знает Фернандеса, был с ним на связи в Бразилии. И у Марио возникало немало вопросов. Футбол там – религия, но мы не знаем до конца отношений, царящих в бразильском футболе. Если Марио приедет в Россию, думаю, сам расскажет, с чем ему пришлось столкнуться и какие трудности он испытал».

В Бразилии примерно в то же время журналисты писали, что Фернандес готов к возвращению в Россию. При этом директор ЦСКА по коммуникация Кирилл Брейдо говорил, что нужно дождаться завершения сезона.

А ЦСКА хочет возвращения Фернандеса?

Сейчас на позиции Фернандеса в ЦСКА уже заигран Милан Гайич. Но клуб, кажется, не смущает это, и руководство готово к возвращению Фернандеса. Вот слова официальных лиц.

• Агент Фернандеса Жорже Машаду: «Да, возвращение Марио в ЦСКА возможно. Сейчас это обсуждается».

• Роман Бабаев: «Буквально в четверг [1 июня] общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьонале». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока».

• В апреле Кирилл Брейдо рассказывал: «Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом. Мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА».

По сути, сейчас Фернандес – игрок без клуба, но с действующим контрактом с ЦСКА. И соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

Есть проблема: в Бразилии считают, что следующий клуб должен выплатить компенсацию

Все верно. И «Интернасьонал» указал этот момент, когда выпустил заявление о расставании с Фернандесом: «Марио немедленно покинет клуб, и «Интер» получит надлежащую компенсацию – по соглашению сторон».

Бразильский журналист Фабио Алейшо объяснял эту опцию: «Интернасьонал» считает, что сделал для Фернандеса много, и отказывается просто так расставаться с игроком, даже если следующим клубом Фернандеса будет ЦСКА.

По данным «РБ Спорт», по условиям контракта, ЦСКА должен выплатить «Интернасьоналу» 365 тысяч евро. Бабаев комментировал эту ситуацию так:

«Там есть этот нюанс, и он не единственный. Мы в контакте с коллегами. Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. И вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно. Он сам подписал такой контракт? К сожалению, он с нами не советовался. Марио очень доверчивый. Готовы ли мы платить такие деньги? Мы обсуждаем, считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно – полгода не прошло, как мы пошли им навстречу и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться – это не совсем корректно».

Фото: официальный сайт ЦСКА, dpa/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Интернасьонал Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1687098868
Что-то не похоже, что ЦСКА собирается жить прошлым.
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tushkanlz
1687101501
Простой такой, доверчивый..."малшик", ни агента, ни опыта житейского, простой такой "наивняк" - туда бесплатно, обратно платить, ну,..разве, что компенсация в счёт его зарплаты. Ведь, хороший футболёр ...был когда-то для рпл...
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Вомбат
1687102428
В возвращение Марио верится с трудом. Семья его живет в Бразилии и в Россию ехать отказывается. Работать в отрыве от семьи - тяжелое испытание, и он его уже не выдержал. Скорее он завершит карьеру, чем вернется, и ЦСКА не придется платить 365 тыс. евро.
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ScarlettOgusania
1687125948
текст договора надо внимательно изучать, а ещё лучше иметь агента, а не быть "наивным" дураком, каковым сейчас выглядит Фернандес)
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odessakmv
1687153065
Зачем? ЦСКА он вряд ли нужен, увы, но время берет свое, даже у профи. Ему ЦСКА если и нужен, то только как источник заработка, но того, что он хочет ему вряд ли дадут, а за те, что дадут, вряд ли ему захочется играть
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