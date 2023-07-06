Стала известна зарплата Марио Фернандеса в «Зените»

Инсайдер Иван Карпов подтверждает договоренность между «Зенитом» и Марио Фернандесом.

Экс-защитник ЦСКА должен подписать с петербургским клубом контракт на два года – до лета 2025-го.

Зарплата натурализованного бразильца составит 2,5 миллиона евро за сезон.

ЦСКА предлагал игроку 1,5-миллионный оклад.