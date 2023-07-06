Стала известна зарплата Марио Фернандеса в «Зените»

Вот тут точно можно сказать,что возвращается не в свой почти родной клуб играть,а именно за деньгами.Я,как болельщик Зенита,против.Думаю многие согласятся,но нас не спрашивают.
Инсайдер Иван Карпов подтверждает договоренность между «Зенитом» и Марио Фернандесом.
Экс-защитник ЦСКА должен подписать с петербургским клубом контракт на два года – до лета 2025-го.
Зарплата натурализованного бразильца составит 2,5 миллиона евро за сезон.
ЦСКА предлагал игроку 1,5-миллионный оклад.
- В московском клубе Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.