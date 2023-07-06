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    Стала известна зарплата Марио Фернандеса в «Зените»

    Инсайдер Иван Карпов подтверждает договоренность между «Зенитом» и Марио Фернандесом.

    Экс-защитник ЦСКА должен подписать с петербургским клубом контракт на два года – до лета 2025-го.

    Зарплата натурализованного бразильца составит 2,5 миллиона евро за сезон.

    ЦСКА предлагал игроку 1,5-миллионный оклад.

    • В московском клубе Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2834

      волчарик 33 минуты назад

      Вот тут точно можно сказать,что возвращается не в свой почти родной клуб играть,а именно за деньгами.Я,как болельщик Зенита,против.Думаю многие согласятся,но нас не спрашивают.

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      Рейтинг: +4335

      Ziklop 36 минут назад

      откатит кому надо! бред конечно, если его подписали.

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      Рейтинг: +6193

      AtticusFinch 48 минут назад

      Фернандес в Зените?удивлен)))

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      Рейтинг: +4373

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Деньги решают все !

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      Рейтинг: +4858

      Бомбардиръ 1 час назад

      Значит, в следующем сезоне у ЦСКА будут соперники за победу - сборные Бразилии и Африки)

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      Рейтинг: +5964

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Они всех вываленных бразильцев принимают?

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      Рейтинг: +5055

      fakeid 1 час назад

      да вы охренели? фигасе надбавка за паспорт. ему 33 через пару месяцев, что за дичь? пусть к коням идёт, раз полтора ляма предлагают (во что слабо верится)

      зачем нам вообще фернандес, если еврокубков нет, а в чемпе и так меньше всех пропускаем, да ещё и усилились ренаном. в натуре деньги некуда девать. лучше на них купить несколько грузовиков с брюквой и отправить в тарасофку - и то толку больше будет.

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      Рейтинг: +58

      НедраЧили > fakeid 1 час назад

      как болельщик Зенита - полностью согласен.
      Уж лучше бы Халка вернули тогда на один два сезона за такие деньги бы точно вернулся

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      Рейтинг: +5683

      neim > fakeid 55 минут назад

      Да, навозу для удобрений больше будет, к бабке не ходи ))).

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      Рейтинг: +30041

      JTherry > fakeid 54 минуты назад

      Марио: "мой дом - конюшня, ни на что её не променяю"...))) лучше на "лишние деньги" купите просрочки побольше - чтобы раздавать её на матчах приглашенным "хористам", ну и бананов - для своих новоявленных "зулусов", снятых с пальм и для "слишком доверчивых парней" (по Брейдо)...

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      Рейтинг: +2834

      волчарик > НедраЧили 42 минуты назад

      Нап нормальный нужен.

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