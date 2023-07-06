Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА

«Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА

6 июля 2023, 18:46
20

Стали известны новые подробности перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«У ЦСКА и «Интернасионаля» уже даже была договоренность по сумме компенсации за Марио Фернандеса. По моим данным, армейцы в ходе переговоров смогли скинуть сумму выкупа Марио до 250 000 евро (с 366 000, которые изначально просил бразильский клуб).

Однако все уперлось в зарплату футболиста и, конечно, агентские выплаты. С зарплатой все понятно – ЦСКА давал 1,5 миллиона, «Зенит» забашлял 2,5.

Но кто реально наварился на сделке – агент Фернандеса. Выплаты ему со стороны «Зенита» в разы превзошли предложение ЦСКА.

По данным источников, питерский клуб заплатил Жорже Машаду 400 тысяч евро, тогда как ЦСКА был готов заплатить во много раз меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

Еще по теме:
Сафонов повторил достижение Головина и Фернандеса 7
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
Агент сделал заявление о тренерской карьере Марио Фернандеса
Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1688658806
Всё идёт к тому что в скором времени чемпионат России будет только между Зенитом и Зенитом(((
Ответить
Пингвины Антарктиды
1688662177
Питерского Кругового вытеснит из основы
Ответить
alefreddy
1688666037
***** обскакали коняшек
Ответить
erybov1965
1688669273
Вот вся сущность нашего чемпионства РПЛ.А как-то недавно на мой комментарий,болельщик Зенита доказывал обратное.Ну что, можно делать ставки?Зенит в настоящее время, действует сразу по нескольким фронтам,чтобы подстраховаться везде,даже применяя принцип-сам не съем,но все равно надкушу.
Ответить
BRO_football
1688670915
Оно и понятно - деньги народные. Бюджет страны бесконечный - можно сколько угодно башлять.
Ответить
mutabor0992
1688675833
А ведь мАрио Иудушкой оказался...Да еще и с "душком".Ну так в помойку других и не берут.
Ответить
Главные новости
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
5
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
6
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
11
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Все новости
Все новости
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
1
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
8
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
14
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
13
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
17
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
33
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
15
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+