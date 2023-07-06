«Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА

Стали известны новые подробности перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«У ЦСКА и «Интернасионаля» уже даже была договоренность по сумме компенсации за Марио Фернандеса. По моим данным, армейцы в ходе переговоров смогли скинуть сумму выкупа Марио до 250 000 евро (с 366 000, которые изначально просил бразильский клуб).

Однако все уперлось в зарплату футболиста и, конечно, агентские выплаты. С зарплатой все понятно – ЦСКА давал 1,5 миллиона, «Зенит» забашлял 2,5.

Но кто реально наварился на сделке – агент Фернандеса. Выплаты ему со стороны «Зенита» в разы превзошли предложение ЦСКА.

По данным источников, питерский клуб заплатил Жорже Машаду 400 тысяч евро, тогда как ЦСКА был готов заплатить во много раз меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку