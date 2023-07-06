Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА

    «Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА

    Стали известны новые подробности перехода защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «У ЦСКА и «Интернасионаля» уже даже была договоренность по сумме компенсации за Марио Фернандеса. По моим данным, армейцы в ходе переговоров смогли скинуть сумму выкупа Марио до 250 000 евро (с 366 000, которые изначально просил бразильский клуб).

    Однако все уперлось в зарплату футболиста и, конечно, агентские выплаты. С зарплатой все понятно – ЦСКА давал 1,5 миллиона, «Зенит» забашлял 2,5.

    Но кто реально наварился на сделке – агент Фернандеса. Выплаты ему со стороны «Зенита» в разы превзошли предложение ЦСКА.

    По данным источников, питерский клуб заплатил Жорже Машаду 400 тысяч евро, тогда как ЦСКА был готов заплатить во много раз меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

    Новости по теме
    В «Зените» не стали опровергать новости о переходе Фернандеса
    Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» 1
    Стало известно, кто захотел подписать Фернандеса в «Зенит» 2
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      Айболид 21 секунду назад

      Очередная "сенсация" для местной "фауны" ))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      timon2401 19 минут назад

      Всё идёт к тому что в скором времени чемпионат России будет только между Зенитом и Зенитом(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1830

      Болотоход > timon2401 10 минут назад

      Уже) Чемпионат имени Газпрома!! Что хочет помойка то и делает!!! Власть то ихняя))!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 