Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти из клуба

Нереальные деньгт тусуются
Килиану Мбаппе полагается 40 миллионов евро, если он до конца июля останется игроком «ПСЖ».
Это первая часть бонуса за лояльность. Клуб торопит нападающего с решением по будущему, чтобы не платить ему в случае ухода.
В «ПСЖ» очень раздражены тем, что 24-летний француз может получить крупную сумму и уйти.
- Мбаппе может покинуть парижскую команду либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
- Главным претендентом на него считается «Реал».
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