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    Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти из клуба

    Килиану Мбаппе полагается 40 миллионов евро, если он до конца июля останется игроком «ПСЖ».

    Это первая часть бонуса за лояльность. Клуб торопит нападающего с решением по будущему, чтобы не платить ему в случае ухода.

    В «ПСЖ» очень раздражены тем, что 24-летний француз может получить крупную сумму и уйти.

    • Мбаппе может покинуть парижскую команду либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
    • Главным претендентом на него считается «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5964

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Нереальные деньгт тусуются

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      Рейтинг: +1632

      koli4ka 2 часа назад

      этот грязно-капризный мапед уже заколебал всех,а шейхи плачут и ревут...

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      Рейтинг: +33

      OtVinta 3 часа назад

      Когда ж уже это закончится ??? Реал -Мбаппе, Мбпаппе -Реал. Каждый день новости и все разные…

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      Рейтинг: +12577

      DeStar > OtVinta 42 минуты назад

      согласен
      только стоит помнить что эти новости постят все кому не лень чтобы набирать подписоту и вызывать активность
      то мбаппе перешел, то передумал, то еще чего-то
      и все сразу думают что это мбаппе дурачек меняющий решение каждые 15 минут, это все проделки новостников

      это, конечно, не умоляет того что мбаппе тоже подофигель, и там хочет денег забрать наверное и тут получить много. но все же "ежедневные переходы и прочие новости", это выдумки журналюг

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