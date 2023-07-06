Мбаппе может получить 40 миллионов от «ПСЖ» и уйти из клуба

Килиану Мбаппе полагается 40 миллионов евро, если он до конца июля останется игроком «ПСЖ».

Это первая часть бонуса за лояльность. Клуб торопит нападающего с решением по будущему, чтобы не платить ему в случае ухода.

В «ПСЖ» очень раздражены тем, что 24-летний француз может получить крупную сумму и уйти.