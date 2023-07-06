«ПСЖ» объявил о подписании Шкриньяра

Центральный защитник Милан Шкриньяр официально присоединился к «ПСЖ».
28-летний футболист перешел в парижский клуб из «Интера» в качестве свободного агента.
Контракт с новичком рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Шкриньяр провел в «Интере» 6 полных сезонов: 246 матчей, 11 голов.
- С миланцами он выиграл 5 трофеев: Серию А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии.
- Финансовые условия соглашения словака с «ПСЖ»: зарплата – 9 млн евро в год + 2 млн бонусов, подписной бонус – 16 млн.
Источник: сайт «ПСЖ»