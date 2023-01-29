Стали известны условия контракта Шкриньяра с «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр продолжит карьеру в «ПСЖ». Вопрос лишь в том, подпишут французы игрока в январе за деньги или как свободного агента летом.

Контракт Шкриньяра будет рассчитан до лета 2027 года. Зарплата в год – 9 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

Словак получит бонус за подпись в размере 16 миллионов евро.

«Интер» пытался продлить контракт со Шкриньяром. Ему предлагали соглашение до 2027 года с зарплатой 6 миллионов евро в год + 0,5 миллиона в год в виде бонусов.

Шкриньяр в «Интере» с 2017 года.

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