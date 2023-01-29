Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стали известны условия контракта Шкриньяра с «ПСЖ»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр продолжит карьеру в «ПСЖ». Вопрос лишь в том, подпишут французы игрока в январе за деньги или как свободного агента летом.

    Контракт Шкриньяра будет рассчитан до лета 2027 года. Зарплата в год – 9 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов.

    Словак получит бонус за подпись в размере 16 миллионов евро.

    «Интер» пытался продлить контракт со Шкриньяром. Ему предлагали соглашение до 2027 года с зарплатой 6 миллионов евро в год + 0,5 миллиона в год в виде бонусов.

    • Шкриньяр в «Интере» с 2017 года.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Шкриньяр сообщил о переходе в новый клуб
    «Интер» рассматривает двух игроков на случай зимнего ухода Шкриньяра в «ПСЖ»
    Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ» (Джанлука Ди Марцио)
    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11