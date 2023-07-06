РФС показал календарь группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Эта стадия турнира продлится с 25 июля по 2 ноября. Команды сыграют в два круга – каждая по шесть матчей.
Точные даты и время начала игр с 4-го по 6-й тур будут определены позднее.
1-й тур
25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» – «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» – «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» – «Ахмат»
26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» – ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» – «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» – «Рубин»
27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» – «Спартак»
2-й тур
8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» – «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» – «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» – «Пари НН»
9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» – «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА – «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» – «Краснодар»
10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» – «Балтика»
3-й тур
29 августа, вторник
15:00. Группа B. «Рубин» – «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» – «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» – «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» – «Динамо»
30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» – ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» – «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» – «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» – «Зенит»
4-й тур
19–21 сентября
Группа А. «Оренбург» – «Факел»
Группа А. ЦСКА – «Сочи»
Группа В. «Рубин» – «Ростов»
Группа В. «Урал» – «Локомотив»
Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» – «Зенит»
Группа D. «Краснодар» – «Динамо»
Группа D. «Пари НН» – «Спартак»
5-й тур
3–5 октября
Группа А. «Факел» – ЦСКА
Группа А. «Сочи» – «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» – «Ростов»
Группа В. «Урал» – «Рубин»
Группа С. «Зенит» – «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»
Группа D. «Динамо» – «Спартак»
Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»
6-й тур
31 октября – 2 ноября
Группа А. ЦСКА – Оренбург
Группа А. «Сочи» – «Факел»
Группа В. «Ростов» – «Урал»
Группа В. «Локомотив» – «Рубин»
Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» – «Ахмат»
Группа D. «Динамо» – «Пари НН»
Группа D. «Спартак» – «Краснодар»