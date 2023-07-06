Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС показал календарь группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

РФС показал календарь группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России

6 июля 2023, 19:48
1

Российский футбольный союз утвердил расписание группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Эта стадия турнира продлится с 25 июля по 2 ноября. Команды сыграют в два круга – каждая по шесть матчей.

Точные даты и время начала игр с 4-го по 6-й тур будут определены позднее.

1-й тур

25 июля, вторник

18:30. Группа B. «Локомотив» – «Урал»

18:30. Группа D. «Пари НН» – «Динамо»

20:45. Группа С. «Зенит» – «Ахмат»

26 июля, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» – ЦСКА

18:30. Группа А. «Факел» – «Сочи»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Балтика»

20:45. Группа B. «Ростов» – «Рубин»

27 июля, четверг

20:00. Группа D. «Краснодар» – «Спартак»

2-й тур

8 августа, вторник

16:15. Группа B. «Урал» – «Ростов»

18:30. Группа B. «Рубин» – «Локомотив»

20:45. Группа D. «Спартак» – «Пари НН»

9 августа, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» – «Сочи»

18:30. Группа A. ЦСКА – «Факел»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Зенит»

20:45. Группа D. «Динамо» – «Краснодар»

10 августа, четверг

20:00. Группа С. «Ахмат» – «Балтика»

3-й тур

29 августа, вторник

15:00. Группа B. «Рубин» – «Урал»

17:15. Группа А. «Факел» – «Оренбург»

19:30. Группа D. «Пари НН» – «Краснодар»

19:30. Группа D. «Спартак» – «Динамо»

30 августа, среда

17:15. Группа А. «Сочи» – ЦСКА

17:15. Группа С. «Ахмат» – «Крылья Советов»

19:30. Группа B. «Ростов» – «Локомотив»

19:30. Группа С. «Балтика» – «Зенит»

4-й тур

19–21 сентября

Группа А. «Оренбург» – «Факел»

Группа А. ЦСКА – «Сочи»

Группа В. «Рубин» – «Ростов»

Группа В. «Урал» – «Локомотив»

Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»

Группа С. «Ахмат» – «Зенит»

Группа D. «Краснодар» – «Динамо»

Группа D. «Пари НН» – «Спартак»

5-й тур

3–5 октября

Группа А. «Факел» – ЦСКА

Группа А. «Сочи» – «Оренбург»

Группа В. «Локомотив» – «Ростов»

Группа В. «Урал» – «Рубин»

Группа С. «Зенит» – «Балтика»

Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»

Группа D. «Динамо» – «Спартак»

Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»

6-й тур

31 октября – 2 ноября

Группа А. ЦСКА – Оренбург

Группа А. «Сочи» – «Факел»

Группа В. «Ростов» – «Урал»

Группа В. «Локомотив»«Рубин»

Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»

Группа С. «Балтика» – «Ахмат»

Группа D. «Динамо» – «Пари НН»

Группа D. «Спартак» – «Краснодар»

Еще по теме:
«Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России
В «Севастополе» объяснили отказ от участия в Fonbet Кубке России
Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24 7
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Ростов ЦСКА Спартак Ахмат Краснодар Оренбург Динамо Локомотив Урал Сочи Крылья Советов Факел Нижний Новгород Рубин Балтика
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dinamikk
1688757651
Господи опять бред и дебри, ну сделайте вы тупо по два матча в гостях и на выезде, просто обесценили кубок России
Ответить
Главные новости
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
5
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
6
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
11
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
19
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+