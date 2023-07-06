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    «ПСЖ» объявил о бесплатном переходе Асенсио

    Экс-полузащитник «Реала» Марко Асенсио перешел в «ПСЖ».

    Французский клуб подписал контракт с 27-летним испанцем до 2026 года. «ПСЖ» подписал его бесплатно.

    • В «ПСЖ» Асенсио предложили зарплату в размере 10 миллионов евро в год.
    • Асенсио покинул «Реал» в качестве свободного агента после 7 сезонов в клубе.
    • Его статистика: 285 матчей, 61 гол, 32 ассиста, 17 выигранных трофеев.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      valsbaston 3 часа назад

      Асенсио предложили зарплату в размере 10 миллионов евро в год.=====
      А саудиты дали бы тебе Марко не меньше 50 миллионов, а скорее всего и поболее. Играл бы в чемпионате где играют Криштиану, Бензема, Фирмино, Канте с Менди.Тем более что у тебя уже есть то, из за чего молодежь отказывается от предложений саудитов ---ты этот кубок ЛЧ три раза брал. Неоднозначный выбор ты сделал Марко.

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