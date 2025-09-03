Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» официально представил Эдерсона

Вчера, 08:30
1

«Фенербахче» официально объявил о переходе из «Манчестер Сити» вратаря Эдерсона. Турецкий клуб подписал с голкипером контракт на 3 года с опцией продления еще на 1 сезон.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила примерно 13-14 миллионов евро.

По данным Fanatik, зарплата вратаря составит 11 миллионов евро в год.

  • Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.
  • В прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за «горожан» 40 матчей, пропустил 54 гола, сыграл на ноль в 13 встречах.

Также «Фенербахче» подтвердил переход 29-летнего полузащитника Марко Асенсио из «ПСЖ». С испанцем стамбульский клуб подписал контракт по схеме «3+1».

«Фенербахче» также подписал 26-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу. Ранее он выступал в «Бенфике». Контракт с ним рассчитан на 4 года.

Источник: официальный сайт «Фенербахче»
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Трансферы Бенфика ПСЖ Фенербахче Манчестер Сити Эдерсон Асенсио Марко Актюркоглу Керем
FFR
1756879919
Никакого финансового кризиса нет в Турции, посчитайте стоимости игроков подписанных Галатасарай и Фенербахче.
