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    Стала известна зарплата Асенсио в «ПСЖ»

    Появились финансовые подробности скорого перехода Марко Асенсио из «Реала» в «ПСЖ».

    Как сообщалось ранее, 27-летний футболист сменит команду на правах свободного агента и заключит с парижанами контракт на 4-5 лет.

    Зарплата испанца, по информации The Athletic, составит 10 миллионов евро в год с учетом бонусов.

    • Асенсио покинет «Реал» по двум причинам.
    • «Барселона» отказалась от подписания атакующего полузащитника.
    • Им также интересовались «Милан», «Арсенал» и «Астон Вилла».

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    Источник: The Athletic

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    01.06.2023 19:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12534

      DeStar 1 июня, 21:09

      хороший игрок, но в топ клубах на его позиции часто игроки еще лучше. В какой милан направо - да ,было бы норм или тот же интер мб. Псж будет на банке также продолжать сидеть и изредка выходить думаю. Хотя если месси уйдет, то может будет в старте чаще

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      Рейтинг: +775

      OBOLEV > DeStar 2 июня, 08:24

      Человека волнуют бабки ) если бы хотел играть , то ушел бы в Милан или Виллу

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      Рейтинг: +12534

      DeStar > OBOLEV 21 час назад

      хз если честно. Уверен бабок он тоже хочет ,потому что уж асенсио точно не накопил как роналду)))
      но я думаю что его завлекли словами " месси уходит - будет играть на его правом фланге"
      почти уверен что так, потому что ранее писали что он в шаге от апл

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