Стала известна зарплата Асенсио в «ПСЖ»

Появились финансовые подробности скорого перехода Марко Асенсио из «Реала» в «ПСЖ».

Как сообщалось ранее, 27-летний футболист сменит команду на правах свободного агента и заключит с парижанами контракт на 4-5 лет.

Зарплата испанца, по информации The Athletic, составит 10 миллионов евро в год с учетом бонусов.