Стала известна зарплата Асенсио в «ПСЖ»

Появились финансовые подробности скорого перехода Марко Асенсио из «Реала» в «ПСЖ».
Как сообщалось ранее, 27-летний футболист сменит команду на правах свободного агента и заключит с парижанами контракт на 4-5 лет.
Зарплата испанца, по информации The Athletic, составит 10 миллионов евро в год с учетом бонусов.
- Асенсио покинет «Реал» по двум причинам.
- «Барселона» отказалась от подписания атакующего полузащитника.
- Им также интересовались «Милан», «Арсенал» и «Астон Вилла».
Источник: The Athletic