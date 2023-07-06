«Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

Никто и не сомневался.А Фернандес заявлял,что вернется в Россию только,если сможет чем-нибудь помочь ЦСКА и тут вдруг он решил,что помощь нужна Зениту.А Зенит будет утверждать,что это не бразилец,у него паспорт РФ-он наш,он русский.
Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит» в статусе свободного агента.
«Это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.
При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев – его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.
Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один», – сообщает «Спорт-Экспресс».
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.