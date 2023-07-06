«Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит» в статусе свободного агента.

«Это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.

При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев – его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.

Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один», – сообщает «Спорт-Экспресс».