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  • «Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

«Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

6 июля 2023, 13:15
8

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит» в статусе свободного агента.

«Это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.

При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев – его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.

Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один», – сообщает «Спорт-Экспресс».

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (8)
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волчарик
1688639334
И вообще не пойму что за муть?Контракт с ЦСКА а выкупается у бразильцев и почему ЦСКА должен был выкупать своего игрока?
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erybov1965
1688639464
Никто и не сомневался.А Фернандес заявлял,что вернется в Россию только,если сможет чем-нибудь помочь ЦСКА и тут вдруг он решил,что помощь нужна Зениту.А Зенит будет утверждать,что это не бразилец,у него паспорт РФ-он наш,он русский.
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R_a_i_n
1688642794
Клинер ржёт?
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eugen-han
1688643105
А зениту то зачем он, если даже лыжники отказались от идеи выкупа(компенсации). Кудряшов на пример перешел в факел, и это уровень и реальная перспектива для Фернандеса в настоящий момент, а остальное от лукавого.
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ScarlettOgusania
1688661108
кони нашли в своём табуне виноватую клячу, Дивеева!) гинер палец зажал в кулачке, получили банан...
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