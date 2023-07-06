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    • «Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

    «Зенит» выкупит Фернандеса за 360 тысяч: ЦСКА не нашел таких денег

    Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит» в статусе свободного агента.

    «Это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.

    При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев – его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.

    Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один», – сообщает «Спорт-Экспресс».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      erybov1965 25 минут назад

      Никто и не сомневался.А Фернандес заявлял,что вернется в Россию только,если сможет чем-нибудь помочь ЦСКА и тут вдруг он решил,что помощь нужна Зениту.А Зенит будет утверждать,что это не бразилец,у него паспорт РФ-он наш,он русский.

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      Рейтинг: +2834

      волчарик 27 минут назад

      И вообще не пойму что за муть?Контракт с ЦСКА а выкупается у бразильцев и почему ЦСКА должен был выкупать своего игрока?

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      Рейтинг: +3773

      acor94 > волчарик 23 минуты назад

      Бразильский развод, они запихнули подставу в контракт Фернандесу, мол клуб ЦСКА обязан платить за досрочное расторжение временного контракта с Интером до декабря 23ого вроде. А он подписал не глядя. Вот так и вышло. Сделали добро получили банан в конскую жопу.

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      Рейтинг: +201

      erybov1965 > волчарик 17 минут назад

      Почему муть,у Фернандеса контракт с бразильским клубом.ЦСКА должны были выкупить его контракт и тогда он становился свободным агентом и мог уйти в любой клуб.Но денег у ЦСКА не оказалось,либо они уступили игрока за определенную сумму.А у кого у нас есть всегда деньги? Правильно, у Зенита.У кого деньги - тот и прав,т,е. чемпион.

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      Рейтинг: +17714

      Garrincha58 > волчарик 17 минут назад

      у Гинера нет денег и Газпром выкупит его у Интера и отдаст в аренду в ЦСКА так сказать спонсорская помощь

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