«Бешикташ» сделал улучшенное предложение Кузяеву

Полузащитник Далер Кузяев получил улучшенное предложение от «Бешикташа».

Изначально турецкий клуб предложил россиянину контракт с зарплатой на 1,5 миллиона евро в год. «Бешикташ» добавил к этому подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

Кузяев также может получить бонусы за достижения в размере 1 миллиона евро.