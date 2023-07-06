«Бешикташ» сделал улучшенное предложение Кузяеву

Полузащитник Далер Кузяев получил улучшенное предложение от «Бешикташа».
Изначально турецкий клуб предложил россиянину контракт с зарплатой на 1,5 миллиона евро в год. «Бешикташ» добавил к этому подписной бонус в размере 2 миллионов евро.
Кузяев также может получить бонусы за достижения в размере 1 миллиона евро.
- Сообщалось, что 30-летний футболист зарабатывал в «Зените» 1,8 млн евро в год без учета бонусов.
- Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
Источник: Fotospor