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    «Бешикташ» сделал улучшенное предложение Кузяеву

    Полузащитник Далер Кузяев получил улучшенное предложение от «Бешикташа».

    Изначально турецкий клуб предложил россиянину контракт с зарплатой на 1,5 миллиона евро в год. «Бешикташ» добавил к этому подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

    Кузяев также может получить бонусы за достижения в размере 1 миллиона евро.

    • Сообщалось, что 30-летний футболист зарабатывал в «Зените» 1,8 млн евро в год без учета бонусов.
    • Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Fotospor

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3606

      FRZZ 2 часа назад

      Мне кажется турки в конце-концов пошлют его подальше. Слишком много капризов.

      0
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      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 3 часа назад

      а был ли мальчик агент пиарит его чтобы Зенит добавил денежек

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