Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита»

Ключевой факт - без учета бонусов. И вообще, вшивым верить, себя не уважать. У них всё завязано на пиз(д)еже. Про сутормина ещё все помнят.
Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».
По информации «Спорт день за днем», самым высокооплачиваемым российским футболистом в «Зените» является полузащитник Далер Кузяев.
Оклад 30-летнего хавбека без учета бонусов составляет 1,8 миллиона евро в год.
- В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.