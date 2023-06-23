Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита»

Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».

По информации «Спорт день за днем», самым высокооплачиваемым российским футболистом в «Зените» является полузащитник Далер Кузяев.

Оклад 30-летнего хавбека без учета бонусов составляет 1,8 миллиона евро в год.