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    • Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита»

    Назван самый высокооплачиваемый российский игрок «Зенита»

    Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».

    По информации «Спорт день за днем», самым высокооплачиваемым российским футболистом в «Зените» является полузащитник Далер Кузяев.

    Оклад 30-летнего хавбека без учета бонусов составляет 1,8 миллиона евро в год.

    • В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1004

      Номэд 2 часа назад

      Ключевой факт - без учета бонусов. И вообще, вшивым верить, себя не уважать. У них всё завязано на пиз(д)еже. Про сутормина ещё все помнят.

      1
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      Рейтинг: +12760

      Вомбат 2 часа назад

      Об этом давно писали на бобсоккере. 2 года назад, когда он собирался уходить в Лилль, да не срослось. Но с бонусами у него тогда было больше 2 млн, так что при переходе в Лилль он проигрывал в зарплате. Он был готов на это, но в итоге они взяли кого-то другого. И Кузяев со своими 2 миллионами в год остался играт рядом с Венделом, получающим примерно 3.5 млн евро - столько же, сколько Малком. Кстати, зарплата Караваева 650 тыс евро в год, а Сантоса, который играет на той же позиции с другой стороны - почти 3 млн евро. Почувствуйте разницу.

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      Рейтинг: +252

      Bez Imeni > Вомбат 1 час назад

      От куда ты всë знаешь?

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      Рейтинг: +4977

      fakeid 3 часа назад

      в 2021 году тут было полно новостей от BlackMirror, которые слили документы о зарплатах в спортаге. полыхало знатно! особенно от того факта, что зобнин получает у хряков 3,49 ляма € - т.е., ровно столько же, сколько малком. и кривоногому кутепову 2,3 ляма платили. и кокорину просто так 4 ляма отстегнули подъёмных, во тупые! гы-гы! хорошо доят тарасятник!

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      Рейтинг: +3294

      шахта Заполярная > fakeid 3 часа назад

      Как же от тебя дурно воняет

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      Рейтинг: +4977

      fakeid > шахта Заполярная 3 часа назад

      правда глаза колет, да?) что у вас днища получают больше, или на уровне игроков зенита. ахах!

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      Рейтинг: +3294

      шахта Заполярная > fakeid 3 часа назад

      С ИДИОТАМИ трудно общаться, да и не нужно.

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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь > шахта Заполярная 2 часа назад

      Фуфыриковый, ну тебя от правды и бомбит.
      Опусти попу в тазик с водой, дай ей отдохнуть.
      :)))

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      Рейтинг: +2331

      jek718875 3 часа назад

      Молодец Далер Мудяев, хорошо умеет доить

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