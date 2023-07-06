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    РПЛ опубликовала расписание матчей с 1-го по 7-й тур

    Стал известен подробный календарь первых семи туров предстоящего чемпионата России.

    1-й тур

    21 июля (пятница)

    19:00 «Динамо» – «Краснодар»

    22 июля (суббота)

    13:00 «Урал» – ЦСКА

    15:15 «Пари НН» – «Зенит»

    17:30 «Локомотив» – «Рубин»

    20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

    23 июля (воскресенье)

    17:30 «Спартак» – «Оренбург»

    20:00 «Ростов» – «Факел»

    20:00 «Сочи» – «Балтика»

    2-й тур

    29 июля (суббота)

    15:00 «Крылья Советов» – «Динамо»

    17:30 «Урал» – «Пари НН»

    20:00 «Ростов» – «Зенит»

    30 июля (воскресенье)

    15:00 «Рубин» – «Оренбург»

    17:30 «Факел» – «Локомотив»

    20:00 «Ахмат» – ЦСКА

    20:00 «Краснодар» – «Сочи»

    31 июля (понедельник)

    19:30 «Спартак» – «Балтика»

    3-й тур

    4 августа (пятница)

    20:00 «Краснодар» – «Пари НН»

    5 августа (суббота)

    15:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

    17:30 «Рубин» – «Спартак»

    17:30 «Оренбург» – «Урал»

    20:00 ЦСКА – «Локомотив»

    6 августа (воскресенье)

    15:00 «Зенит» – «Динамо»

    17:30 «Балтика» – «Факел»

    20:00 «Сочи» – «Ахмат»

    4-й тур

    11 августа (пятница)

    18:00 «Урал» – «Спартак»

    12 августа (суббота)

    15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

    17:30 «Оренбург» – «Краснодар»

    20:00 «Ростов» – «Рубин»

    13 августа (воскресенье)

    15:00 «Динамо» – «Балтика»

    17:30 «Зенит» – «Факел»

    20:00 ЦСКА – «Сочи»

    14 августа (понедельник)

    19:30 «Пари НН» – «Ахмат»

    5-й тур

    18 августа (пятница)

    19:30 «Рубин» – «Крылья Советов»

    19 августа (суббота)

    15:00 «Динамо» – ЦСКА

    17:30 «Балтика»«Урал»

    19:30 «Краснодар» – «Локомотив»

    20:00 «Сочи» – «Ростов»

    20 августа (воскресенье)

    17:30 «Факел» – «Пари НН»

    19:30 «Спартак» – «Зенит»

    20:00 «Ахмат» – «Оренбург»

    6-й тур

    25 августа (пятница)

    17:30 «Оренбург» – ЦСКА

    20:00 «Факел» – «Краснодар»

    26 августа (суббота)

    15:00 «Зенит» – «Урал»

    17:30 «Рубин» – «Динамо»

    19:30 «Спартак» – «Ахмат»

    20:00 «Пари НН» – «Ростов»

    27 августа (воскресенье)

    17:30 «Крылья Советов» – «Балтика»

    20:00 «Сочи» – «Локомотив»

    7-й тур

    2 сентября (суббота)

    13:00 «Урал» – «Ахмат»

    15:15 «Пари НН» – «Рубин»

    17:30 «Крылья Советов» – «Факел»

    20:00 «Краснодар» – «Спартак»

    3 сентября (воскресенье)

    13:00 «Оренбург» – «Сочи»

    15:15 «Локомотив» – «Балтика»

    17:30 ЦСКА – «Зенит»

    20:00 «Ростов» – «Динамо»

    Международная пауза

    4–12 сентября

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4339

      Ziklop 1 час назад

      две недели как на сайте РПЛ опубликованы все туры, типо уточнения ещё должно пройти?

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