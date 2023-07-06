РПЛ опубликовала расписание матчей с 1-го по 7-й тур

Стал известен подробный календарь первых семи туров предстоящего чемпионата России.
1-й тур
21 июля (пятница)
19:00 «Динамо» – «Краснодар»
22 июля (суббота)
13:00 «Урал» – ЦСКА
15:15 «Пари НН» – «Зенит»
17:30 «Локомотив» – «Рубин»
20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»
23 июля (воскресенье)
17:30 «Спартак» – «Оренбург»
20:00 «Ростов» – «Факел»
20:00 «Сочи» – «Балтика»
2-й тур
29 июля (суббота)
15:00 «Крылья Советов» – «Динамо»
17:30 «Урал» – «Пари НН»
20:00 «Ростов» – «Зенит»
30 июля (воскресенье)
15:00 «Рубин» – «Оренбург»
17:30 «Факел» – «Локомотив»
20:00 «Ахмат» – ЦСКА
20:00 «Краснодар» – «Сочи»
31 июля (понедельник)
19:30 «Спартак» – «Балтика»
3-й тур
4 августа (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Пари НН»
5 августа (суббота)
15:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
17:30 «Рубин» – «Спартак»
17:30 «Оренбург» – «Урал»
20:00 ЦСКА – «Локомотив»
6 августа (воскресенье)
15:00 «Зенит» – «Динамо»
17:30 «Балтика» – «Факел»
20:00 «Сочи» – «Ахмат»
4-й тур
11 августа (пятница)
18:00 «Урал» – «Спартак»
12 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
17:30 «Оренбург» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Рубин»
13 августа (воскресенье)
15:00 «Динамо» – «Балтика»
17:30 «Зенит» – «Факел»
20:00 ЦСКА – «Сочи»
14 августа (понедельник)
19:30 «Пари НН» – «Ахмат»
5-й тур
18 августа (пятница)
19:30 «Рубин» – «Крылья Советов»
19 августа (суббота)
15:00 «Динамо» – ЦСКА
19:30 «Краснодар» – «Локомотив»
20:00 «Сочи» – «Ростов»
20 августа (воскресенье)
17:30 «Факел» – «Пари НН»
19:30 «Спартак» – «Зенит»
20:00 «Ахмат» – «Оренбург»
6-й тур
25 августа (пятница)
17:30 «Оренбург» – ЦСКА
20:00 «Факел» – «Краснодар»
26 августа (суббота)
15:00 «Зенит» – «Урал»
17:30 «Рубин» – «Динамо»
19:30 «Спартак» – «Ахмат»
20:00 «Пари НН» – «Ростов»
27 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» – «Балтика»
20:00 «Сочи» – «Локомотив»
7-й тур
2 сентября (суббота)
13:00 «Урал» – «Ахмат»
15:15 «Пари НН» – «Рубин»
17:30 «Крылья Советов» – «Факел»
20:00 «Краснодар» – «Спартак»
3 сентября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» – «Сочи»
15:15 «Локомотив» – «Балтика»
17:30 ЦСКА – «Зенит»
20:00 «Ростов» – «Динамо»
Международная пауза
4–12 сентября