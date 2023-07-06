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    • Фернандес – в 2020-м году: «Зенит» может обо мне забыть. В России буду играть только за ЦСКА»

    Фернандес – в 2020-м году: «Зенит» может обо мне забыть. В России буду играть только за ЦСКА»

    Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес переходит в «Зенит».

    Однако, три года назад футболист заявлял, что в России будет играть только за ЦСКА.

    «Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» – тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать.

    Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА – имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу», – сказал Фернандес в интервью в 2020 году.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5199

      neveldomha 10 минут назад

      Никогда - это то слово, которое никогда нельзя произносить.

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      Рейтинг: +559

      НикКин 13 минут назад

      Говорят что кур доят и коровы яйца несут )))

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