Фернандес – в 2020-м году: «Зенит» может обо мне забыть. В России буду играть только за ЦСКА»

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес переходит в «Зенит».
Однако, три года назад футболист заявлял, что в России будет играть только за ЦСКА.
«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» – тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать.
Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА – имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу», – сказал Фернандес в интервью в 2020 году.
- Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Источник: «Бомбардир»