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    Фернандес: «В России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заверил, что не перейдет в другой российский клуб. Он играет за москвичей с 2012 года.

    — Еще пресса нередко цитирует твое знаменитое высказывание: «Я никогда в жизни в «Спартак» не перейду». Давай прольем бальзам на душу армейским болельщикам и расскажем, что стоит за твоими словами. Серьезно, после стольких лет в ПФК ЦСКА это должно быть прямо здесь, в официальной программке к дерби.

    — Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу.

    Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ПФК ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб.

    • На счету Фернандеса 24 матча и три гола за сборную России.
    • С ЦСКА игрок трижды брал РПЛ.
    • Команда сейчас идет в таблице пятой.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1480

      Иван Петров 1986 18 минут назад

      Еще один патриот сраный.

      0
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      Рейтинг: +313

      Вальдемар IV 1 час назад

      данни с татухой Д играл за немытых и ты будешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4576

      Рубинище 1 час назад

      Очень похоже на Марио. уважаю такую позицию. удачи ему

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4697

      порт 1 час назад

      Где агент скажет, там и будешь.

      0
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      Рейтинг: +1209

      CSKA471 > порт 1 час назад

      Это не про него, а скорее про Ваших: Кокорин: красно-белую футболку никогда не надену

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