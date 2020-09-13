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  • Фернандес: «В России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег»

Фернандес: «В России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег»

13 сентября 2020, 13:51
12

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заверил, что не перейдет в другой российский клуб. Он играет за москвичей с 2012 года.

— Еще пресса нередко цитирует твое знаменитое высказывание: «Я никогда в жизни в «Спартак» не перейду». Давай прольем бальзам на душу армейским болельщикам и расскажем, что стоит за твоими словами. Серьезно, после стольких лет в ПФК ЦСКА это должно быть прямо здесь, в официальной программке к дерби.

— Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу.

Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ПФК ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб.

  • На счету Фернандеса 24 матча и три гола за сборную России.
  • С ЦСКА игрок трижды брал РПЛ.
  • Команда сейчас идет в таблице пятой.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1599995262
Где агент скажет, там и будешь.
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Рубинище
1599995741
Очень похоже на Марио. уважаю такую позицию. удачи ему
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Вальдемар IV
1599997931
данни с татухой Д играл за немытых и ты будешь
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Иван Петров 1986
1600001206
Еще один патриот сраный.
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InterMilLano1908
1600004390
Болелы ЦСКА знают историю Марио все знают что он из ЦСКА уже скорее никуда не уйдет
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Граф2019
1600004918
красавчик...
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Ростислав72
1600012714
Марио мужик. На поле и вне его.
Ответить
АЛЕКСИН
1600023389
Уважение .. футболистам коренным из России стоит учится этому ..... одна команда , одна жизнь ....
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general.lizyukov
1600026004
Марио, мы тебя любим и уважаем. Но... не надо. Знаем мы некоторых кавалеристов, которые тоже никуда не собирались, кроме заграницы. Играй и радуй нас, а что там завтра будет, как судьба сложится - там и поглядим.
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zigbert
1600085293
Такими игроками как Фернандес будет гордится любая команда.
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