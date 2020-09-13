Фернандес: «В России буду играть только за ЦСКА. Есть вещи важнее денег»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заверил, что не перейдет в другой российский клуб. Он играет за москвичей с 2012 года.

— Еще пресса нередко цитирует твое знаменитое высказывание: «Я никогда в жизни в «Спартак» не перейду». Давай прольем бальзам на душу армейским болельщикам и расскажем, что стоит за твоими словами. Серьезно, после стольких лет в ПФК ЦСКА это должно быть прямо здесь, в официальной программке к дерби.

— Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу.

Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ПФК ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб.