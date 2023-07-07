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    • «ПСЖ» определился с ценой на Мбаппе: возможно падение мирового рекорда

    «ПСЖ» определился с ценой на Мбаппе: возможно падение мирового рекорда

    Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» хочет продать Килиана Мбаппе этим летом.

    Минимальная цена на 24-летнего француза – 200 миллионов евро. В клубе считают, что нападающий подорожал после его покупки в 2017 году за 180 миллионов евро.

    В идеале парижане намерены заработать 250 миллионов евро и обновить трансферный рекорд (222 млн евро за Неймара в 2017-м).

    План самого Мбаппе остается неизменным – отыграть за «ПСЖ» еще один сезон и уйти бесплатно.

    • «Реал» и «Ливерпуль» готовят предложения по форварду.
    • Французский клуб торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить ему 40-миллионный бонус за лояльность.

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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12577

      DeStar 2 часа назад

      так неймар же вроде это не трансфер был) а мошенничество с самовыкупом контракта)

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      Рейтинг: +311

      JIEGEHDA > DeStar 1 час назад

      По бумагам да . Типо сам Ней из своего кармана отдал и купил свой же контракт .(отступные ) но все же знают что это купил ПСЖ и бабки от ПСЖ были . Просто слух пустили чтоб под ФФП не попадать .

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      Рейтинг: +311

      JIEGEHDA > DeStar 1 час назад

      И да кстати тут почти так же и получится . Если будут покупать в это окно . Потому что ни Реал ни Ливер никто не может за окно слить столько да ещё и ЗП и бонус и тд. Короче капнет конкретно

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