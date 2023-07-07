«ПСЖ» определился с ценой на Мбаппе: возможно падение мирового рекорда

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» хочет продать Килиана Мбаппе этим летом.

Минимальная цена на 24-летнего француза – 200 миллионов евро. В клубе считают, что нападающий подорожал после его покупки в 2017 году за 180 миллионов евро.

В идеале парижане намерены заработать 250 миллионов евро и обновить трансферный рекорд (222 млн евро за Неймара в 2017-м).

План самого Мбаппе остается неизменным – отыграть за «ПСЖ» еще один сезон и уйти бесплатно.