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    • УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга клуба перед Мбаппе

    УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга клуба перед Мбаппе

    Юристы нападающего «Реала» Килиана Мбаппе 20 декабря подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на бывший клуб игрока – «ПСЖ». Как сообщает L’Equipe, на данный момент даты слушаний еще не определены.

    Парижане также могут столкнуться с санкциями от УЕФА из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости».

    Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. «ПСЖ» должен предоставить информацию об отсутствии задолженностей до 15 января.

    В окружении Мбаппе надеются, что УЕФА окажет давление на «ПСЖ» с целью вынудить клуб пойти на мировое соглашение с футболистом и погасить задолженность. В парижском клубе, в свою очередь, уверены, что смогут предоставить УЕФА необходимые документы в указанные сроки.

    • В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов.
    • Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты со стороны «ПСЖ», но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

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    Источник: L'Equipe

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    07.01.2025 15:47
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