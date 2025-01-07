УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга клуба перед Мбаппе

Юристы нападающего «Реала» Килиана Мбаппе 20 декабря подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на бывший клуб игрока – «ПСЖ». Как сообщает L’Equipe, на данный момент даты слушаний еще не определены.

Парижане также могут столкнуться с санкциями от УЕФА из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости».

Согласно регламенту УЕФА, у клубов-участников еврокубков не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. «ПСЖ» должен предоставить информацию об отсутствии задолженностей до 15 января.

В окружении Мбаппе надеются, что УЕФА окажет давление на «ПСЖ» с целью вынудить клуб пойти на мировое соглашение с футболистом и погасить задолженность. В парижском клубе, в свою очередь, уверены, что смогут предоставить УЕФА необходимые документы в указанные сроки.