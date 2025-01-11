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    • Стало известно, сколько матчей «Гавра» пропустит травмированный Кузяев

    Стало известно, сколько матчей «Гавра» пропустит травмированный Кузяев

    Появилась информация о степени серьезности травмы полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

    Российский футболист получил повреждение 5 января в гостевой игре с «Марселем» (1:5).

    «Слава богу, с травмой Далера все обошлось. Со следующей недели Далер начнет тренироваться в общей группе «Гавра».

    МРТ показала, что серьезных повреждений нет, отек сойдет до конца [недели]. В понедельник Далер вернется в общую группу», – сказал отец хавбека Адьям Кузяев.

    • Далер пропустит только матч с «Лансом» (12 января).
    • В этом сезоне в его активе 1 гол в 13 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.01.2025 14:54
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1736599875
    ...вот, они тебе нужны были, эти Гавроши?...
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