Стало известно, сколько матчей «Гавра» пропустит травмированный Кузяев

Появилась информация о степени серьезности травмы полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

Российский футболист получил повреждение 5 января в гостевой игре с «Марселем» (1:5).

«Слава богу, с травмой Далера все обошлось. Со следующей недели Далер начнет тренироваться в общей группе «Гавра».

МРТ показала, что серьезных повреждений нет, отек сойдет до конца [недели]. В понедельник Далер вернется в общую группу», – сказал отец хавбека Адьям Кузяев.