Стало известно, сколько матчей «Гавра» пропустит травмированный Кузяев

Появилась информация о степени серьезности травмы полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.
Российский футболист получил повреждение 5 января в гостевой игре с «Марселем» (1:5).
«Слава богу, с травмой Далера все обошлось. Со следующей недели Далер начнет тренироваться в общей группе «Гавра».
МРТ показала, что серьезных повреждений нет, отек сойдет до конца [недели]. В понедельник Далер вернется в общую группу», – сказал отец хавбека Адьям Кузяев.
- Далер пропустит только матч с «Лансом» (12 января).
- В этом сезоне в его активе 1 гол в 13 играх.