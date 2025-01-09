Кузяев травмировался в матче с «Марселем»: подробности

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев выбыл из строя на неопределенный срок.

Российский футболист получил повреждение 5 января в гостевой игре с «Марселем» (1:5).

О травме Далера рассказал его отец Адьям Кузяев.

– Насколько Далер сейчас доволен своим положением в «Гавре»?

– У него все нормально. Рабочая ситуация. Работает парень, не останавливается. Последняя игра показала, что он в хорошей форме. Неплохо себя проявил против такого сильного соперника, несмотря на счет. Уверенно и достойно выглядел.

Единственное – получил травму голеностопа в конце первого тайма, когда прерывал опасную атаку «Марселя».

Он вышел во втором тайме. Думал, что получится, но, к сожалению, нога не дала. И вот сейчас проходит обследование, восстанавливается.

– Ближайший тур пропустит?

– Пока неизвестно. Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже все станет понятно.