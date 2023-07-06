Клаудиньо ответил, останется ли он в «Зените»

Полузащитник Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените».

«Я отлично провeл отпуск со своей семьeй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды.

Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.

В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещe на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться.

Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.