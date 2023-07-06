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Клаудиньо ответил, останется ли он в «Зените»

6 июля 2023, 11:57
1

Полузащитник Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените».

«Я отлично провeл отпуск со своей семьeй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды.

Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.

В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещe на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться.

Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.

  • «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
  • Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
  • Сообщалось, что «Фламенго» убедил Клаудиньо вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Клаудиньо
Комментарии (1)
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ArReal
1688638853
Конечно останется ...ещё лямов пять накинут из карманов " Народного достояния...и останется как миленький...Мы же всей страной за Зенит "болеем"!
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