Клаудиньо ответил, останется ли он в «Зените»

Полузащитник Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените».
«Я отлично провeл отпуск со своей семьeй, с друзьями, и сейчас готов к возобновлению сезона. Турнир Кубок PARI Премьер очень важен для подготовки команды.
Что касается моего будущего, то я ничего не знаю про интерес со стороны «Фламенго». Всеми этими вопросами занимается мой агент.
В следующем сезоне я буду играть в «Зените». У меня контракт ещe на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться.
Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь», – сказал Клаудиньо.
- «Зенит» купил бразильца летом 2021-го за 12 млн евро.
- Он забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
- Сообщалось, что «Фламенго» убедил Клаудиньо вернуться на родину, пообещав более высокие шансы на попадание в сборную.
Источник: Metaratings