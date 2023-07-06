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  • Украина пожаловалась в УЕФА из-за приглашения Карасева на сбор европейских судей

Украина пожаловалась в УЕФА из-за приглашения Карасева на сбор европейских судей

6 июля 2023, 23:29
14

На Украине остались недовольны возможным участием Сергея Карасева в сборе арбитров УЕФА.

УАФ (Украинская ассоциация футбола) направила письменную жалобу, потребовав разобраться в ситуации.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть распространенную в СМИ информацию о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, ставшего первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», – говорится в письме УАФ на имя генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

  • С февраля 2022 года российский футбол отстранен от международного.
  • Карасев судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
  • Москвич работает в РПЛ 15 лет.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (14)
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Пингвины Антарктиды
1688677592
В УАФ горазды телеги писать
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alex1951
1688677793
Хохлов можно понять. У них тотальное невосприятие России. И у них уже не важно ,хороший русский,плохой... Кремль сделал свое черное дело!
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AlexanderFCSM
1688678732
ой идите *****
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Томик
1688682023
По скудоумию своему, считают себя центром цивилизации. Может пожалеть? Не жалко...никого. А уж их тем более.
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JIEGEHDA
1688685008
"смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас» ну у вас разные чувства пока что . Радуйтесь что можете пока что чувствовать , скоро и этого не получится
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Snek
1688687573
Да пусть уже говна поедят. Задрали эти хахлы.
Ответить
Купа Купыч
1688714264
Чуаствовать можно хрен в жоле,остальное ощущать.
Ответить
Vratarь
1688714640
Скоро будут от ЕС требовать санкции за восточный ветер.
Ответить
ItalianFootball
1688716086
Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ - эта формулировка палит всю контору. То есть они признают де факто о том, что гонения на граждан РФ есть и персонами нон грата их считать по умолчанию норм.
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