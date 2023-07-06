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    • Украина пожаловалась в УЕФА из-за приглашения Карасева на сбор европейских судей

    Украина пожаловалась в УЕФА из-за приглашения Карасева на сбор европейских судей

    На Украине остались недовольны возможным участием Сергея Карасева в сборе арбитров УЕФА.

    УАФ (Украинская ассоциация футбола) направила письменную жалобу, потребовав разобраться в ситуации.

    «Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть распространенную в СМИ информацию о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

    Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, ставшего первым с 24 февраля 2022 года.

    Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

    Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», – говорится в письме УАФ на имя генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

    • С февраля 2022 года российский футбол отстранен от международного.
    • Карасев судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Москвич работает в РПЛ 15 лет.

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    Источник: Sports.ru

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