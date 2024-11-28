Лапочкин оценил судейство в матче «Ростов» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал работу Сергея Карасева, обслуживавшего игру между «Ростовом» и «Спартаком».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане выиграли 2:1 сегодня и 3:1 в противостоянии.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я считаю, что в эпизоде в первом тайме был правильно не назначен пенальти. Мы видим, что Байрамян замахивается, а Медина выставляет ногу в сторону мяча, а не в сторону нападающего. Я не вижу здесь никакого нарушения.

Но если бы Медина выставил ногу чуть левее, то это был бы фол. Также абсолютно правильно арбитры VAR не пригласили Карасева к монитору.

В эпизоде с Мартинсом, думаю, был пенальти, потому что Кристофер смотрел на мяч и шел туда, куда летит мяч, а защитника вообще мяч не интересует, он держит Мартинса руками и в итоге заваливает спартаковца. В этом эпизоде должен был вмешаться VAR.

В моменте с Маркиньосом и Кучаевым считаю, что ничего не было. Два игрока смотрят на мяч, никто в итоге не сыграл в этот мяч.

В этой ситуации даже спартаковец больше фолит. Обычный атлетический контакт, правильно, что продолжили игру», – сказал Лапочкин.

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