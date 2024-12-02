«Факел» обратился в ЭСК РФС из-за спорного решения Карасева в матче с «Динамо Мх»

В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 17-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Итоговый счет – 0:0.

«Клуб вынужден вновь обратиться в ЭСК из-за момента, произошедшего на 42-й минуте матча с махачкалинским «Динамо».

Игрок команды-соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площади, но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы.

Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку.

Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», – говорится в жалобе «Факела».