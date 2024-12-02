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    • «Факел» обратился в ЭСК РФС из-за спорного решения Карасева в матче с «Динамо Мх»

    «Факел» обратился в ЭСК РФС из-за спорного решения Карасева в матче с «Динамо Мх»

    В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 17-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Клуб вынужден вновь обратиться в ЭСК из-за момента, произошедшего на 42-й минуте матча с махачкалинским «Динамо».

    Игрок команды-соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площади, но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы.

    Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку.

    Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», – говорится в жалобе «Факела».

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    Источник: Sport24

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    02.12.2024 14:38
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    Комментарии (3)
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    ScarlettOgusania
    1733146738
    скоро Карась со своими "допусками борьбы" будет судить матчи второй лиги...
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