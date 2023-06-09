Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • РФС назвал составы на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    РФС назвал составы на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    15 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится ретроматч «Зенита» и сборной России. Сыграют составы образца 2008 года.

    Сборная России

    Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

    Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

    «Зенит»

    Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

    Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

    Новости по теме
    Бабаев оценил сезон РПЛ для ЦСКА
    Глушаков ответил, будет ли еще играть за сборную
    Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 