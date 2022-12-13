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    Бистрович: «После победы над Бразилией все в Хорватии думают, что мы выйдем в финал ЧМ-2022»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022.

    «Это замечательный день для всей Хорватии. Наша сборная способна выйти в финал второй чемпионат мира подряд. Мы, хорваты, гордимся нашими футболистами и рады такому достижению. Сегодня увидим, смогут ли футболисты Хорватии совершить еще больший подвиг по сравнению с тем, который был в матче с Бразилией.

    Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У аргентинца остался последний шанс выиграть чемпионат мира. Вся южноамериканская сборная сейчас играет на Лионеля. Жду тяжелой игры, но хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля.

    После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней!» – заявил Бистрович.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12443

      Алексей З 2 часа назад

      Это Месси играет на сборную , а не она на него.
      В 1954 Венгрия проиграла в финале ЧМ , в 1974 Голландия, но своей игрой сборные остались в памяти как лучшие на тот момент в мире.
      Что будем вспоминать после вас ?
      Пенальти, пенальти, пенальти...

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      Рейтинг: +449

      Азбука > Алексей З 55 минут назад

      На нынешнем ЧМ тактика автобусов живёт и побеждает. Хорватия делает это качественно, а пенальти натренировали. В памяти их болельщиков останется результат.

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