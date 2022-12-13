Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022.

«Это замечательный день для всей Хорватии. Наша сборная способна выйти в финал второй чемпионат мира подряд. Мы, хорваты, гордимся нашими футболистами и рады такому достижению. Сегодня увидим, смогут ли футболисты Хорватии совершить еще больший подвиг по сравнению с тем, который был в матче с Бразилией.

Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У аргентинца остался последний шанс выиграть чемпионат мира. Вся южноамериканская сборная сейчас играет на Лионеля. Жду тяжелой игры, но хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля.

После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней!» – заявил Бистрович.

Аргентина и Хорватия встретятся сегодня, 13 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира