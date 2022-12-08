Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании.
Об уходе тренера сообщила Королевская испанская футбольная федерация. У Энрике истек контракт со сборной.
- Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
- На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.
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