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    Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

    Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании.

    Об уходе тренера сообщила Королевская испанская футбольная федерация. У Энрике истек контракт со сборной.

    • Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
    • На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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    Источник: Сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1510

      Artemka444 1 час назад

      А у некоторых духа не хватает уйти!!!

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