Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании.

Об уходе тренера сообщила Королевская испанская футбольная федерация. У Энрике истек контракт со сборной.

Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.

На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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