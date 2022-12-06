⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания сыграет с Марокко, Португалия – с Швейцарией

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

Сборная Марокко, выигравшая группу F, встретится с Испанией.

Португалия во главе с Криштиану Роналду сыграет против Швейцарии.

«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Марокко – Испания Текстовая онлайн-трансляция

6 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667

Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)

Трансляция Прогноз

Португалия – Швейцария Текстовая онлайн-трансляция

6 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

Главный судья: Сесар Артуро Рамос ( Мексика)

Трансляция Прогноз

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