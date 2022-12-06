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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания сыграет с Марокко, Португалия – с Швейцарией

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

    Сборная Марокко, выигравшая группу F, встретится с Испанией.

    Португалия во главе с Криштиану Роналду сыграет против Швейцарии.

    «Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Марокко – Испания Текстовая онлайн-трансляция

    6 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667

    Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)

    Трансляция Прогноз

    Португалия – Швейцария Текстовая онлайн-трансляция

    6 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

    Главный судья: Сесар Артуро Рамос ( Мексика)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (5 декабря 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1328

      Бомбардир 1 час назад

      Марокко - Испания - 1:3

      Португалия - Швейцария - 1:1 (в серии пенальти Роналду либо забивает победный, либо промахивается)

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