⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания сыграет с Марокко, Португалия – с Швейцарией

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут два матча 1/8 финала.
Сборная Марокко, выигравшая группу F, встретится с Испанией.
Португалия во главе с Криштиану Роналду сыграет против Швейцарии.
«Бомбардир» проведет текстовые трансляции обеих игр.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Марокко – Испания Текстовая онлайн-трансляция
6 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667
Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)
Португалия – Швейцария Текстовая онлайн-трансляция
6 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966
Главный судья: Сесар Артуро Рамос ( Мексика)
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