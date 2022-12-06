Марокко – Испания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря

Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 6 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы испанцев, одна ничья.

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Коэффициенты:

Победа Марокко – 7.40

Ничья – 4.10

Победа Испании – 1.55

Рекомендуемая ставка: победа Испании

Где смотреть матч Марокко – Испания

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