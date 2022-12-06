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    Марокко – Испания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря

    Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 6 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья). Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

    Команды играли друг с другом три раза в истории: две победы испанцев, одна ничья.

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    Коэффициенты:

    • Победа Марокко – 7.40
    • Ничья – 4.10
    • Победа Испании – 1.55

    Рекомендуемая ставка: победа Испании

    Где смотреть матч Марокко – Испания

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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