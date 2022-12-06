Где и во сколько смотреть матч Марокко – Испания: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья).

Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится во вторник, 6 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 18:00 по московскому времени.

Сборная Испании является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.55 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной с коэффициентом 7.40, на ничью 4.10.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

Прогноз на матч Марокко – Испания

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира на сегодня