Где и во сколько смотреть матч Марокко – Испания: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья).

Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.

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Встреча состоится во вторник, 6 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 18:00 по московскому времени.

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