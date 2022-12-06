Где и во сколько смотреть матч Марокко – Испания: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья).
Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).
Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.
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- Встреча состоится во вторник, 6 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
Сборная Испании является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.55 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной с коэффициентом 7.40, на ничью 4.10.
Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.
Прогноз на матч Марокко – Испания
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