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    Где и во сколько смотреть матч Марокко – Испания: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Марокко и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Марокканцы выиграли группу F, набрав семь очков (две победы, одна ничья).

    Испания заняла второе место в группе E, набрав четыре очка (одна победа, одна ничья, одно поражение).

    Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 44667 зрителей.

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    Источник: «Бомбардир»

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