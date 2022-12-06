Где и во сколько смотреть матч Португалия – Швейцария: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение).
Швейцария заняла второе место в группе G: две победы, одно поражение.
Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость которого составляет 88966 зрителей.
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- Встреча состоится во вторник, 6 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Португалия – Швейцария
Стартовые составы на матч Португалия – Швейцария
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Источник: «Бомбардир»