Где и во сколько смотреть матч Португалия – Швейцария: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Португальцы выиграли группу H, набрав шесть очков (две победы, одно поражение).

Швейцария заняла второе место в группе G: две победы, одно поражение.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость которого составляет 88966 зрителей.

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Встреча состоится во вторник, 6 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Португалия – Швейцария

Стартовые составы на матч Португалия – Швейцария

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