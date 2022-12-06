Стали известны стартовые составы Португалии и Швейцарии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвальо, Отавио, Силва, Фернандеш, Фелиш, Рамос.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.
- Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
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Прогноз на матч Португалия – Швейцария
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Источник: «Бомбардир»